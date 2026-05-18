Алавес почти се спаси след победа срещу последния

След впечатляващата победа срещу Барселона през седмицата, сега отборът на Алавес записа още една минимална победа с 1:0, като този път бе повален тимът на Овиедо като гост в среща от предпоследния кръг на испанската Ла Лига. Единственият гол в срещата отбеляза Тони Мартинес в 17-ата минута.

Много емоции в предпоследния кръг в Ла Лига, остана интрига и за финалния

Така кръг преди края Алавес е на спасителния бряг и има точно три точки пред първия под чертата Жирона, който обаче има по-добри показатели в преките сблъсъци и при изравнени активи ще има ново разместване в класирането. Овиедо от своя страна е на дъното и няма никакви шансове да се изкачи по-нагоре.

В последния кръг Алавес приема Райо Валекано, докато Овиедо е гост на Майорка, който ще стартира от предпоследната позиция. И двете срещи са на 23-ти май (събота) от 22:00 часа българско време.