  Пламен Константинов: Ако завършиш последния мач за сезона с победа, значи нещо си спечелил

  • 17 май 2026 | 20:35
Бившият селекционер на националния отбор на България Пламен Константинов изведе Локомотив (Новосибирск) до бронзовите медали в турнира за Купата на Русия в Москва.

В малкия финал Локомотив победи Зенит (Казан) с 3:2 (18:25, 25:22, 24:26, 25:22, 15:12).

Пламен Константинов изведе Локомотив до бронз за Купата в последния мач на Мони Николов

Двубоят ще се запомни с това, че и двамата треньори - Пламен Константинов и Алексей Вербов дадоха шанс на много от резервите си да играят повече.

Световният вицешампион с България Симеон Николов остана резерва в началото на двубоя, но влизаше в игра от време на време.

Мони Николов се отличи с мощен начален удар и 1 ас, както и с опит за пайп и много емоционални изяви.

“Ако ти се отдаде да завършиш последния мач за сезона с победа, значи нещо си спечелил. Поздравявам момчетата, които играха днес. Показаха отлична игра, интересна за зрителите. Радвам се, че завършваме позитивно, с бронз! Няма да наблягам на това, че за нас този медал не е толкова значим, както в шампионата на Суперлигата. Форматът на Купата е подбна на финалите на Шампионската лига, и я прави изключително ценна”, заяви Пламен Константинов след последния мач за сезона за Локомотив.

