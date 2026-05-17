Алекс Николов и иранският Сирджан загубиха финала на Шампионската лига на Азия

Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България от 2025 година Александър Николов и и иранският Фулад (Сирджан) загубиха финала на Шампионската лига на Азия в Понтианак (Индонезия).
Алекс Николов и съотборниците му паднаха от Джакарта Бхаянгкара Пресиси (Индонезия) с 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 23:25) и така останаха със сребърните медали.
Алекс Николов не изигра най-силния си двубой за година и в първата част реализира едва 1 точка, а до края на двубоя добави още 11.
Алекс Николов записа 12 точки (3 аса, 28% ефективност в атака).
Амирхосейн Туктех бе най-резултатен за Синджан с 13 точки (1 ас, 2 блока).
Хосейн Пория добави също 13 точки (1 ас, 2 блока).
Али Хаджипур записа 11 точки.
Малиецът Намери Кейти, който се очаква скоро да играе за националния отбор на Италия изигра фантастичен двубой и заби 38 точки (6 аса, 1 блок) и бе избран за MVP.
Словенецът Рок Можич добави 16 точки (2 аса).