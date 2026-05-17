Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Алекс Николов и иранският Сирджан загубиха финала на Шампионската лига на Азия

Алекс Николов и иранският Сирджан загубиха финала на Шампионската лига на Азия

  • 17 май 2026 | 17:18
  • 4220
  • 2

Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България от 2025 година Александър Николов и и иранският Фулад (Сирджан) загубиха финала на Шампионската лига на Азия в Понтианак (Индонезия).

Алекс Николов и съотборниците му паднаха от Джакарта Бхаянгкара Пресиси (Индонезия) с 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 23:25) и така останаха със сребърните медали.

Алекс Николов не изигра най-силния си двубой за година и в първата част реализира едва 1 точка, а до края на двубоя добави още 11.

Алекс Николов записа 12 точки (3 аса, 28% ефективност в атака).

Амирхосейн Туктех бе най-резултатен за Синджан с 13 точки (1 ас, 2 блока).

Хосейн Пория добави също 13 точки (1 ас, 2 блока).

Али Хаджипур записа 11 точки.

Малиецът Намери Кейти, който се очаква скоро да играе за националния отбор на Италия изигра фантастичен двубой и заби 38 точки (6 аса, 1 блок) и бе избран за MVP.

Словенецът Рок Можич добави 16 точки (2 аса).

Следвай ни:

Още от Волейбол

Алекс Грозданов: Бе трудно да приема среброто, след като миналия сезон познавах вкуса на златото

Алекс Грозданов: Бе трудно да приема среброто, след като миналия сезон познавах вкуса на златото

  • 17 май 2026 | 15:14
  • 633
  • 0
Заверче отново на финал срещу Перуджа в Шампионската лига

Заверче отново на финал срещу Перуджа в Шампионската лига

  • 16 май 2026 | 23:47
  • 1777
  • 0
Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

Пламен Константинов: В мачове като този всичко често се решава от 1-2 ситуации

  • 16 май 2026 | 23:11
  • 2068
  • 4
Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) изпуснаха полуфинала за Купата след драма срещу Динамо

Мони Николов и Локомотив (Новосибирск) изпуснаха полуфинала за Купата след драма срещу Динамо

  • 16 май 2026 | 21:41
  • 13632
  • 6
Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

Перуджа на финал в ШЛ след разгром над Варшава

  • 16 май 2026 | 20:18
  • 2690
  • 0
Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

Добромир Димитров шампион на Испания с Гуагуас

  • 16 май 2026 | 19:08
  • 1069
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

Възелът в зона "Шампионска лига" в Серия "А" се развързва: Наполи е големият печеливш, а Милан и Рома държат съдбата в ръцете си

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 16850
  • 24
Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

  • 17 май 2026 | 15:05
  • 16148
  • 13
Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

Безобразен Ювентус загуби от Фиорентина и само ще сънува ШЛ! Вратар с поредна шокираща изява

  • 17 май 2026 | 15:02
  • 17522
  • 20
Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

Ман Юнайтед зарадва феновете си в последния домакински мач за сезона

  • 17 май 2026 | 16:28
  • 14607
  • 29
Очаквайте на живо: Локо Пд излиза срещу Рилски спортист в опит да изравни полуфиналната серия

Очаквайте на живо: Локо Пд излиза срещу Рилски спортист в опит да изравни полуфиналната серия

  • 17 май 2026 | 18:14
  • 535
  • 0
Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

Официално: Чаби Алонсо е новият мениджър на Челси

  • 17 май 2026 | 12:34
  • 15164
  • 31