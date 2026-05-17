Алекс Николов и иранският Сирджан загубиха финала на Шампионската лига на Азия

Волейболист №2 в света за 2025 година и световен вицешампион с България от 2025 година Александър Николов и и иранският Фулад (Сирджан) загубиха финала на Шампионската лига на Азия в Понтианак (Индонезия).

Алекс Николов и съотборниците му паднаха от Джакарта Бхаянгкара Пресиси (Индонезия) с 1:3 (20:25, 26:24, 23:25, 23:25) и така останаха със сребърните медали.

Алекс Николов не изигра най-силния си двубой за година и в първата част реализира едва 1 точка, а до края на двубоя добави още 11.

Asya Erkekler Şampiyonlar Ligi Dream Team



En iyi pasör: Ali Ramezani 🇮🇷

En iyi smaçörler : Aleksandar Nikolov 🇧🇬 - Poriya Khanzadeh 🇮🇷

En iyi orta oyuncular: Robertlandy Simon 🇨🇺 - Raden Gumilar 🇮🇩

En iyi pasör çaprazı Noumory Keita 🇲🇱

En iyi libero: Kazuyuki Takahashi 🇯🇵… pic.twitter.com/qrdsBUSApu — Voleybol Günlüğü (@er_volley) May 17, 2026

Алекс Николов записа 12 точки (3 аса, 28% ефективност в атака).

Jakarta Bhayangkara Presisi (Kejta, Mozic, Simon, Saadat) 🥇MISTRZAMI KLUBOWYCH MISTRZOSTW AZJI 2026 AVC

Foolad Sirjan Iranian (IRI) 1:3 Jakarta Bhayangkara Presisi (INA)

A. Nikolov grał w drużynie przeciwnej

Keita strzelił 6 asów jednym z nich zamknął mecz



video: VBTV pic.twitter.com/z28bwKOxsL — Ewa Mac (@EwaMac1) May 17, 2026

Амирхосейн Туктех бе най-резултатен за Синджан с 13 точки (1 ас, 2 блока).

Хосейн Пория добави също 13 точки (1 ас, 2 блока).

Али Хаджипур записа 11 точки.

Dream Team Klubowych Mistrzostw Azji 2026

L: Takahashi

Ś: Gumilar, Simon

R: Ramezani

P: Nikolov, Poria

A: Keita

MVP Keita



🥇Jakarta Bhayangkara Presisi🇮🇩

🥈Foolad Sirjan Iranian 🇮🇷



screen: VBTV pic.twitter.com/BfZeveyiCU — Ewa Mac (@EwaMac1) May 17, 2026

Малиецът Намери Кейти, който се очаква скоро да играе за националния отбор на Италия изигра фантастичен двубой и заби 38 точки (6 аса, 1 блок) и бе избран за MVP.

Словенецът Рок Можич добави 16 точки (2 аса).