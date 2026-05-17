Нгану се завърна с нокаут и заяви: Аз съм най-добрият и точка

Бившият шампион на UFC Франсис Нгану добави още един зрелищен нокаут към колекцията си, след като прати на земята Филипе Линс със свирепо ляво кроше в първия рунд. Това беше първият ММА двубой за Нгану от 2024 г. насам.
Нгану се втурна в атака още от началото на двубоя, а краят му настъпи, след като камерунецът нанесе яростна серия от удари, завършила с ляв прав, който изпрати Линс да се сгромоляса на пода. Реферът незабавно прекрати срещата, като официалното време на спирането беше 4:31 минути от началото на първия рунд.
„Трябва да отдам голямо уважение на Филипе“, заяви Нгану след победата си. „Той се оказа по-корав, отколкото очаквах. Имаме здрав боец тук. Той е истински. Ако някой е забравил кой съм, сигурно страда от амнезия или нещо подобно. Това е просто още едно напомняне.“
Нгану не губи време и веднага насочи вниманието си към Джон Джоунс, който беше част от коментаторския екип на събитието.
„Джон Джоунс е велик боец, може би най-добрият в историята на ММА, но що се отнася до бизнеса, той трябва да ме гледа и да се учи“, каза Нгану. „Тази битка ще се случи преди да се пенсионираме.“
Нгану насочи вниманието си и към Джейк Пол.
„Джейк Пол не управлява MVP. Той е просто един празнословец. Накиса върти бизнеса. Процесът беше доста лесен. Хайде, предполагам, че вече е мъж. Последния път, когато го видях, все още беше момче. Може би е пораснал.“
Що се отнася до позицията на Нгану в тежката категория, той все още вярва, че е кралят, дори и в момента да не носи шампионски пояс.
„Най-добрият в тежка категория и точка“, извика Нгану. „Това не подлежи на въпрос. Аз съм най-добрият, по дяволите. Точка.“