Раузи, Карано и Нгану със седемцифрени хонорари за MVP MMA

Ронда Раузи и Джина Карано получиха най-големите хонорари за участието си в първата по рода си галавечер на MVP MMA, която бе излъчена на живо по Netflix. Двете се изправиха една срещу друга в главната битка на вечерта, а Раузи надделя със събмишън в първия рунд.

Атлетическата комисия на щата Калифорния публикува официално заплащанията на бойците в събота, като Раузи, Карано и Нгану оглавяват списъка с най-високи приходи от общо 11-те двубоя в картата. Всеки боец е получил фиксирана сума, без да има бонуси за победа, каквато е обичайната практика в други организации като UFC.

В първия си двубой от десетилетие насам, Раузи е спечелила 2,2 милиона долара. Това е нейното завръщане в спорта, след като се оттегли през 2016 г. след две поредни загуби в UFC. Междувременно Карано ще прибере 1,05 милиона долара за първата си битка от 17 години. Пионерката в женския ММА се завръща в клетката за първи път от загубата си от Cris Cyborg през 2009 г.

Бившият шампион на UFC в тежка категория Франсис Нгану ще получи 1,5 милиона долара за двубоя за победата си над Фелипе Линс. От своя страна, бразилецът ще вземе 100 000 долара за участието си в мача.

Нейт Диаз ще спечели 500 000 долара за завръщането си в ММА, след като напусна UFC и през последните няколко години се състезаваше в бокса. Диаз водеше преговори с UFC за евентуално завръщане в организацията, като имаше интерес към трилогия с Конър Макгрегър, но боецът от Стоктън, Калифорния, в крайна сметка избра да подпише с MVP за двубоя си срещу Майк Пери. Що се отнася до Пери, той ще получи 400 000 долара за победата над Диаз.

