Георги Мърков-младши ликува с европейската титла

  • 13 май 2026 | 20:18
Георги Мърков-младши триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков. Българинът победи германеца Кристиано Либзейт с 1:1, като първи взе точката, за да ликува със златото в категория до 60 кг на класическата борба.

Преди това Мърков, който е внук на олимпийския шампион Георги Мърков, записа още три победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украйна. За Георги това е първото отличие от голямо първенство. И го направи в дебюта си при кадетите. През миналата година талантът стана пети на европейското за момчета.

