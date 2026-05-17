Арнолд Алън прекъсна серията на Малкизаел Коста

Арнолд Алън се завърна на пътя на победите.

В нощта на събота срещу неделя англичанинът оглави събитието UFC Вегас 117, изправяйки се срещу изгряващия претендент Мелкизаел Коста в ключов двубой от категория перо. След като беше загубил три от последните си четири битки, Алън бе притиснат до стената срещу боец в серия от шест поредни победи. Това обаче не притесни 32-годишният спортист, който демонстрира агресия и ветерански опит, за да надиграе Коста в рамките на 25 минути.

Още в първия рунд Алън дори свали Коста на земята с ляво кроше, след което се нахвърли върху него с удари и лакти. Коста отвърна на предизвикателството, нанасяйки множество кикове, но Алън просто преодоляваше атаките му и продължаваше да го намира със силната си лява ръка.

С навлизането в шампионските рундове ветеранският опит на Алън си пролича. Той започна да смесва различните аспекти на бойните изкуства, като същевременно не спираше да нанася точни удари с левaчката.

След битката Алън изрази съжаление, че отново се е стигнало до съдийско решение, и заяви надеждата си за реванш с Мовсар Евлоев за титлата в категория перо.

„Майната им на тези решения, човече“, каза Алън в интервюто си след мача. „Толкова пъти са ме прецаквали с тези решения и ми писна. Помислих, че и сега ще ме прецакат. Но, по дяволите, имам да си връщам за някои реванши. Мовсар, спечели тази титла, искам си задника ти обратно, момче!“

Вижте резултатите от главната карта на UFC Вегас 117 по-долу.

Ду Хо Чой победи Даниел Сантос с технически нокаут - рунд 2, 4:29

Хуан Диас победи Малкълм Уелмейкър със събмишън (RNC) - рунд 2, 4:08

Модестас Букаускас победи Крисчън Едуардс с неединодушно съдийско решение (29-28, 28-29, 29-28) Бернандо Сопай победи Тимъти Кумаба със събмишън (RNC) - рунд 2, 2:25

Каос Уилямс победи Николай Веретенников с технически нокаут - рунд 1, 3:31