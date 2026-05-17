Златислава Чуканова триумфира на “Белградски победник”

Златислава Чуканова триумфира със златния медал на турнира “Белградски победник“, след като постигна убедителна победа над представителката на домакините Нина Радованович. Националката ни демонстрира класа и пълен контрол в срещата, като не остави съмнения в превъзходството си на ринга. Носителката на Купа “Странджа“ затвърди отличната си форма и заслужено се качи на най-високото стъпало в категория до 51 килограма. Със силното си представяне Чуканова донесе нов престижен успех за българския бокс на международната сцена.