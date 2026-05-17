Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Лошото момче на ММА Арман Царукян отново спретна скандал

Лошото момче на ММА Арман Царукян отново спретна скандал

  • 17 май 2026 | 10:54
  • 529
  • 0
Лошото момче на ММА Арман Царукян отново спретна скандал

Звездата на UFC Арман Царукян отново попадна в центъра на вниманието, но не с изявите си в октагона.

Претендент №1 в лека категория на UFC намери нов начин да привлече медийния интерес. Той се появи по време на предварителното излъчване на събитието MVP MMA: Раузи срещу Карано, което предшестваше основната галавечер по Netflix. Инцидентът се случи веднага след победата на Намо Фазил със събмишън над Джейк Бабиан, с която приключиха предварителните срещи.

На видеозаписи от събитието се вижда как Царукян напада вербално Фазил от трибуните. В последващ клип той и антуражът му влизат в директна конфронтация с Фазил и неговия екип зад кулисите. Напрежението между двамата бойци, които споделят арменски произход, ескалира по-рано през седмицата. Причината е разгорещен спор, породен от коментари на Царукян по време на предаване на живо относно кюрдската общност в Армения.

Сега Царукян и Фазил са въвлечени в неочаквана вражда, която едва ли ще намери скорошно разрешение. Двамата се състезават в различни вериги и в различни теглови категории.

Междувременно Царукян има натоварен график. Предстоят му две срещи по борба в RAF – първият срещу инфлуенсъра Мъгзи на 30 май, а вторият срещу бившата звезда на UFC Тони Фъргюсън на 13 юни.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Пълен комплект медали за България в първия ден на Европейското първенство по самбо в Тбилиси

Пълен комплект медали за България в първия ден на Европейското първенство по самбо в Тбилиси

  • 17 май 2026 | 01:20
  • 1009
  • 0
Владимир Владимиров стана абсолютен шампион на 23-ото издание на „Батановска сила“

Владимир Владимиров стана абсолютен шампион на 23-ото издание на „Батановска сила“

  • 16 май 2026 | 20:06
  • 1206
  • 0
Стефан Стефанов спечели сребърен медал на Европейското първенство по борба за юноши

Стефан Стефанов спечели сребърен медал на Европейското първенство по борба за юноши

  • 16 май 2026 | 19:55
  • 1117
  • 0
Младите боксьори на Локомотив София завършиха на първо място в Плевен

Младите боксьори на Локомотив София завършиха на първо място в Плевен

  • 16 май 2026 | 19:01
  • 897
  • 0
Нейт Диаз съветва бойците да последват примера му и да бъдат свободни агенти

Нейт Диаз съветва бойците да последват примера му и да бъдат свободни агенти

  • 16 май 2026 | 17:50
  • 879
  • 0
"Все по-малко младежи имат интерес да спортуват", заяви Атанас Николов в Плевен

"Все по-малко младежи имат интерес да спортуват", заяви Атанас Николов в Плевен

  • 16 май 2026 | 17:42
  • 826
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

Родният спорт също ликува след успеха за Евровизия

  • 17 май 2026 | 09:14
  • 15025
  • 117
Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

Обявиха съдиите за предпоследния кръг от битката за спасение

  • 17 май 2026 | 09:28
  • 5123
  • 1
Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

Христо Илиев пред Sportal.bg: Приемам Световното като опит, който ще ми е полезен занапред

  • 17 май 2026 | 11:00
  • 985
  • 0
Може ли Педро Акоста да спечели днес?

Може ли Педро Акоста да спечели днес?

  • 17 май 2026 | 10:05
  • 2098
  • 0
Нова надежда

Нова надежда

  • 17 май 2026 | 11:19
  • 3980
  • 0
Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

Ронда Раузи победи Джина Карано само за 17 секунди

  • 17 май 2026 | 08:51
  • 5625
  • 2