Лошото момче на ММА Арман Царукян отново спретна скандал

Звездата на UFC Арман Царукян отново попадна в центъра на вниманието, но не с изявите си в октагона.
Претендент №1 в лека категория на UFC намери нов начин да привлече медийния интерес. Той се появи по време на предварителното излъчване на събитието MVP MMA: Раузи срещу Карано, което предшестваше основната галавечер по Netflix. Инцидентът се случи веднага след победата на Намо Фазил със събмишън над Джейк Бабиан, с която приключиха предварителните срещи.
На видеозаписи от събитието се вижда как Царукян напада вербално Фазил от трибуните. В последващ клип той и антуражът му влизат в директна конфронтация с Фазил и неговия екип зад кулисите. Напрежението между двамата бойци, които споделят арменски произход, ескалира по-рано през седмицата. Причината е разгорещен спор, породен от коментари на Царукян по време на предаване на живо относно кюрдската общност в Армения.
Сега Царукян и Фазил са въвлечени в неочаквана вражда, която едва ли ще намери скорошно разрешение. Двамата се състезават в различни вериги и в различни теглови категории.
Междувременно Царукян има натоварен график. Предстоят му две срещи по борба в RAF – първият срещу инфлуенсъра Мъгзи на 30 май, а вторият срещу бившата звезда на UFC Тони Фъргюсън на 13 юни.