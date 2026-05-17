Бивш шампион на UFC и съперник на Багата бе нокаутиран тежко

Робелис Деспейн може и да не притежава впечатляващата кариера на Джуниор дос Сантос, но вече има паметна победа над него. В откриващия мач от основната карта на галавечерта „Раузи срещу Карано“, кубинецът сломи Дос Сантос още в първите две минути на първия рунд. Срещата в тежка категория се проведе в 'Intuit Dome" в Ингълуд, Калифорния.

37-годишният Деспейн не се беше състезавал в ММА от освобождаването си от UFC в края на 2024 г. Той се пренасочи към Karate Combat, където записа седем победи и спечели титлата в тежка категория. След победата си в събота Робелис заяви, че в идеалния случай би искал да се състезава и в двата спорта, като отправи предизвикателство към Франсис Нгану.

За 42-годишния Дос Сантос това беше първи ММА двубой от май 2022 г. През март 2024 г. той участва в битка с голи ръце. Въпреки че спечели в боевете без ръкавици, Дос Сантос вече има пет поредни загуби с нокаут в ММА срещи с ръкавици.