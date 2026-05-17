Алегри: Благодаря на играчите, рискувахме да захвърлим целия ни труд

Наставникът на Милан Масимилиано Алегри остана много доволен от важната победа с 2:1 над Дженоа, която постави “росонерите” в отлична позиция в надпреварата в Серия "А" за място в Шампионската лига. Той също така призна, че в отбора е имало голямо напрежение преди днешния мач.

Милан най-после надигна глава и предвкусва завръщането си в ШЛ

“Имаше голямо напрежение, като рискувахме да захвърлим целия ни труд през годината. Все още нищо не сме постигнали. Имаме още един мач за спечелване: домакинството на Каляри, като се надяваме да го направим. Да кажем, че трябва да благодаря на играчите: тези, които са работили и продължават да работят заедно сме; тези, които ме подкрепят и ме търпят. Остава още една седмица, за да постигнем нашата цел. Сега сме щастливи, като днес клубът беше тук в лицето на Джери Кардинале. Трябва обаче да презаредим батериите, защото наистина се изтощихме. Дано следващата неделя да приключим с победа. Ще играем у дома, но там имаме само една точка в последните три мача. Нямах никакви съмнения относно реакцията на играчите. В малка степен се върнахме на правия път. В предишните мачове бяхме малко объркани и допуснахме лесни голове, което е непривично за нас.

Когато се защитаваш по начина, по който го правехме в последните няколко мача, нещата могат да тръгнат зле. Днес обаче се бранихме добре и дори имахме късмет. Закари Атекаме има добър далечен шут, като се радвам за всички. Когато пристигат играчи от чужбина, на тях им е нужно време, за да се приспособят. Ардон Яшари направи добър мач в роля, която постепенно опознава. Така че много се радвам. Лука Модрич? Имам удоволствието да работя с него и да виждам неговите любов и страст към този спорт. Днес той беше на пейката и нямаше търпение да влезе, но предпочетох Рубен Лофтъс-Чийк, който е добър във въздуха. Въпреки това Лука се предостави на разположение, което ме прави много щастлив, защото това е наистина прекрасно. Той трябва да е пример за всички играчи и за всички деца, които играят футбол. Това е чудесен спорт, в който понякога печелиш, а друг път - губиш. Но страстта и обичта в този спорт трябва да се учат от тези велики шампиони победители. Има и изключения в това отношение, но аз винаги съм попадал на образцови играчи, въпреки че съм тренирал доста звезди”, коментира Алегри след ценния успех.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages