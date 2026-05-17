Разсеян рефер погрешно смени Неймар

За пореден път Неймар стана център на внимание, при това не заради силната си игра. Този път 34-годишният нападател се превърна в главен герой в куриозна случка в мача на неговия Сантос срещу Коритиба (0:3), след като беше заменен по погрешка след объркване на четвъртия съдия.

Около средата на второто полувреме Ней усети болки и се наложи да получи медицинска помощ извън терена. По това време да влиза в игра като резерва край тъча се появи съотборникът му Робиньо-младши, син на бившия национал със същото име. Изглежда, че четвъртият арбитър реши, че Робиньо ще заменя точно Неймар и вдигна таблото със съответните номера на двамата. Оказа се обаче, че в случая друг футболист на Сантос е трябвало да напусне, но реферът така и не е видял какво точно пише на подадената за случая бележка.

Междувременно Неймар - след като беше вдигнат на крака от лекарите - понечи да се завърне в игра, но беше спрян, тъй като на практика вече беше заменен, макар и погрешно. Бившият нападател на Барселона и Пари Сен Жермен се ядоса и изля гнева си, размахвайли листчето с хартия за смяната, заради което пък главният съдия му показа жълт картон.

Neymar was ACCIDENTALLY subbed off because the referee showed the WRONG number on the board 🤯🇧🇷



Neymar was receiving treatment off the pitch, and the referee reportedly didn't even check the substitution sheet before confirming the change 😭 pic.twitter.com/ZElPjSinBE — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) May 17, 2026

В момента Неймар всячески се опитва да си заслужи място в националния тим на Бразилия на идния Мондиал. Той беше включен в разширения списък от 55 футболисти, от който обаче в края ще останат 26. Иначе Ней често се контузва, влиза лесно в конфликти с феновете, а стана и ясно, че е ударил шамар на споменатия син на Робиньо.

