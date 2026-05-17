Луда голеада срещу носителя на Купата спаси Валенсия, "прилепите" са близо и до Европа

Валенсия стигна до впечатляваща победа с 4:3 при гостуването си на Реал Сосиедад в среща от предпоследния 37-и кръг на испанската Ла Лига. Двубоят мина през много обрати, като домакините от Сан Себастиан поведоха още в 3-тата минута с гол на Айхен Муньос, а в 8-ата Хави Гера изравни за “прилепите”. В 22-рата минута Уго Дуро осъществи пълен обрат за гостите, но след почивката те пропиляха аванса си прекалено бързо и отново се озоваха в ролята на догонващи. Първо, в 60-ата минута Сесар Тарега възстанови паритета, а в 63-тата Ори Оскарсон върна преимуществото на съотборниците си от Реал Сосиедад. Седем минути по-късно пък Ерай Джьомерт от Валенсия бе изгонен и това почти предреши крайния изход от двубоя. “Прилепите” обаче не бяха готови да се предадат и дойде време за нов обрат, настъпил в добавеното време. Така, в 89-ата минута Гуидо Родригес вкара шестия гол в срещата, а Хави Гера оформи крайния резултат, превръщайки се в единствения футболист в тази голеада, реализирал две попадения.

Така отборът на Валенсия записа изключително ценна победа, която гарантира оцеляването му в Ла Лига и поради късата дистанция между тимовете, “прилепите” се вклиниха в битката за Европа. Седмица преди края на шампионата момчетата от югоизточна Испания са на две точки от седмото място, даващо право на участие в Лигата на конференциите. Реал Сосиедад от своя страна вече си гарантира място в Лига Европа, тъй като през април вдигна Купата на Краля, което даде квота за втория по сила турнир на Стария континент. Така в последния кръг Реал Сосиедад ще играе само за собствената си чест при гостуването на Еспаньол, докато Валенсия ще има за какво да се бори срещу гарантиралия си предсрочно титлата Барселона. И двете заключителни срещи предстоят следващата седмица на 23-ти май (неделя) и тогава ще стартират от 22:00 часа българско време.

