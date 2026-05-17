Максимо Килес и още четирима испанци окупираха върха в Moto3

Максимо Килес и още четирима испанци: Алваро Карпе, Давид Муньос, Бриан Уриарте и Давид Алманса, окупираха първите пет места на финала на Гран При на Каталуня в Moto3 на пистата в Барселона днес.
Килес изостана в началото заради проблем с превключването на скоростите, но успя да се задържи зад лидерите и в последната обиколка излезе начело след няколко смели траектории в трудните завои. Той вече беше с предупреждение за неспазване ограниченията на трасето, но кара чисто в последния тур и дори отби атаката на Давид Муньос от вътрешната страна в последния завой, за да спечели.
Муньос поведе на излизането от последния завой, но Килес използва изтеглянето и взе финалния спринт, а с него и победата.
Алваро Карпе се пребори за второто място, въпреки че стартира едва 14-и, но също направи страхотна атака от последния завой, за да изскочи втори, на 0,094 секунди от Килес и на 4 хилядни от секундата пред Муньос.
Така феновете по трибуните получиха възможност да приветстват изцяло испански подиум, като и тримата пилоти се състезават с КТМ.
Снимки: Gettyimages