Максимо Килес и още четирима испанци окупираха върха в Moto3

  • 17 май 2026 | 13:54
Максимо Килес и още четирима испанци: Алваро Карпе, Давид Муньос, Бриан Уриарте и Давид Алманса, окупираха първите пет места на финала на Гран При на Каталуня в Moto3 на пистата в Барселона днес.

Килес изостана в началото заради проблем с превключването на скоростите, но успя да се задържи зад лидерите и в последната обиколка излезе начело след няколко смели траектории в трудните завои. Той вече беше с предупреждение за неспазване ограниченията на трасето, но кара чисто в последния тур и дори отби атаката на Давид Муньос от вътрешната страна в последния завой, за да спечели.

Муньос поведе на излизането от последния завой, но Килес използва изтеглянето и взе финалния спринт, а с него и победата.

Алваро Карпе се пребори за второто място, въпреки че стартира едва 14-и, но също направи страхотна атака от последния завой, за да изскочи втори, на 0,094 секунди от Килес и на 4 хилядни от секундата пред Муньос.

Така феновете по трибуните получиха възможност да приветстват изцяло испански подиум, като и тримата пилоти се състезават с КТМ.

Снимки: Gettyimages

