  3. Дончич ще започне в Любляна подготовка за новия сезон в НБА

  • 17 май 2026 | 15:32
Лука Дончич се завръща в словенската столица Любляна, за да започне работа преди сезон 2026/2027 в Националната баскетболна асоциация, след проведени срещи с ръководството на Лос Анджелис Лейкърс, информира Sport klub.

Словенската звезда изигра 64 мача в НБА тази година - третият му най-нисък общ резултат, откакто пристигна в лигата през 2018 година - преди да излезе от строя поради контузия на бедрото, която се оказа по-сериозна от първоначално очакваното.

Дончич отсъстваше от 2 април и призна след отпадането на Лейкърс срещу Оклахома Сити в плейофите, че не е бил близо до завръщане, въпреки че потърси помощ за рехабилитация в Европа.

Преди да се завърне у дома, Лука Дончич е обсъдил с Лейкърс, както плановете на клуба за извънсезонния период, така и личната си лятна програма. Приоритетът е ясен - да се завърне напълно здрав и готов за деветата си кампания в НБА.

За разлика от предишни години, националният отбор на Словения няма да бъде част от летния му график. Дончич вече потвърди, че ще пропусне предстоящите квалификации за Световното първенство, оставяйки отворена възможността за завръщане за самия шампионат през 2027-а в Катар.

