Кой ще грабне победата в зала "Сила" тази вечер?

Локомотив Пловдив и Рилски спортист се изправят отново един срещу друг в мач №4 от полуфиналната серия между двата тима от плейофите в Sesame Национална баскетболна лига. Срещата в зала “Сила” започва в 19:15 ч.

Пловдивчани загубиха двата двубоя в Самоков, а в третия сблъсък надделяха над шампионите и запазиха живи надеждите си за класиране на финалния плейоф, където място вече си осигури Балкан. Ботевградчани елиминираха с 3-0 Черно море Тича, като двата тима изиграха вълнуваща серия, в която и двата мача в залата на Балкан бяха много оспорвани и битката се водеше до последната секунда.

Ако се стигне до решаващ пети мач в серията между Локомотив и Рилецо, то той ще се проведе на 20 май от 19:15 часа в “Арена СамЕлион” в Самоков.

