Ник Калатес пред завръщане в Гърция

Опитният гард Ник Калатес е напът да се завърне в гръцкото първенство след шестгодишно отсъствие, като се очаква да подпише договор с ПАОК. Трансферът на 37-годишния баскетболист е част от мащабната селекция в отбора, който наскоро назначи Андреа Тринкиери за старши треньор.

Според Елени Маркати от Sport24, Калатес и солунският тим са пред финализиране на споразумение за две години, което ще влезе в сила от това лято.

Това ще бъде първото завръщане на Калатес в Гърция от шест години, когато напусна Панатинайкос, за да се присъедини към Барселона.

Гръцкият ветеран започна настоящия сезон с Монако, но след като не успя да намери място в ротацията на Василис Спанулис, продължи кампания 2025/26 в Партизан.

В 31 мача от Евролигата през този сезон 37-годишният гард записа средни показатели от 4.3 точки, 4.2 асистенции и 2.5 борби за около 19 минути на мач.

Снимки: Imago

Сан Антонио е на финал на Запад, а Детройт изравни Кливланд

Сан Антонио е на финал на Запад с разгром, Детройт се добра до седми мач с Кливланд

Локомотив Пловдив се върна в битката срещу Рилски спортист

Треньорът на Фенербахче: Играем срещу лидера, те са фаворити

Колко наддаде човек, за да вечеря със Стеф Къри и един от най-богатите хора в света! Сумата е огромна

Иван Алипиев и Римини се доближиха до полуфиналите в италианската втора дивизия

Сигнал за бомба на стадиона преди Левски - ЦСКА

Време е за последното Вечно дерби за сезона!

Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай, Фурлани с победа и рекорд

Левандовски обяви дали ще остане в Барселона

Легендарният Марк Кавендиш: Джирото беше добра реклама за България

Поредният срам на Слот - никога не са вкарвали толкова много на Ливърпул

