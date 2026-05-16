Ник Калатес пред завръщане в Гърция

Опитният гард Ник Калатес е напът да се завърне в гръцкото първенство след шестгодишно отсъствие, като се очаква да подпише договор с ПАОК. Трансферът на 37-годишния баскетболист е част от мащабната селекция в отбора, който наскоро назначи Андреа Тринкиери за старши треньор.

Според Елени Маркати от Sport24, Калатес и солунският тим са пред финализиране на споразумение за две години, което ще влезе в сила от това лято.

Това ще бъде първото завръщане на Калатес в Гърция от шест години, когато напусна Панатинайкос, за да се присъедини към Барселона.

Гръцкият ветеран започна настоящия сезон с Монако, но след като не успя да намери място в ротацията на Василис Спанулис, продължи кампания 2025/26 в Партизан.

В 31 мача от Евролигата през този сезон 37-годишният гард записа средни показатели от 4.3 точки, 4.2 асистенции и 2.5 борби за около 19 минути на мач.

Снимки: Imago