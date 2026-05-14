Орела: Искахме да направим чудо

Наставникът на Монтана Атанас Атанасов бе разочарован от загубата на тима от Ботев (Враца) и изпадането на тима във Втора лига. Специалистът призна, че задачата е била сложна, но тимът е опитал да направи чудо.

“Сбъркахме един път. Само теоретично имаше някакви шансове за спасението ни. Надявам се, че останалите два мача ще покажем морал и характер. След като нямаме шанс. Тези играчи трябва да играят, за да защитават имената си. Мисля, че няма да изглеждаме по-лошо от днес. Може би бяхме по-плахи, което не трябваше да се случва. Опитахме се да направим чудно, но не успяхме. От старанието и влагането не мога да имам претенции. Функционалното състояние е катастрофално. След 60-а минута нивото пада рязко. Предстоят разговори с ръководството, за да се знае насоката”, каза Орела.