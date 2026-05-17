Миа Александрова с 3 титли на Държавното по гимнастика

Миа Александрова от Левски спечели три златни и един бронзов медал на финалите на отделните уреди при девойки младша възраст на Държавното първенство категория „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София".
Тя взе титлата първо на финала на обръч след уверено изиграване, оценено с 24.200 точки. Сребърното отличие завоюва Дария Манчева от Локомотив с 22.900, а трета е Арина Швец от София Спорт-2017, която получи 22.750.
Финалът събра най-добрите осем гимнастички в страната, а всяка една от тях остави своя отпечатък на килима с красива композиция, характер и огромен потенциал.
След това Миа Александрова затвърди отличната си форма с първо място на финала на топка с най-високата оценка - 24.500. Сребърното отличие остана за Арина Швец с 23.800, а трета се класира Дария Манчева с 22.875.
В топ 8 на финала намериха място още Василена Пелтекова, Бианка Георгиева, Таня Дакова, Виктория Евтимов и Карина Милкова, които също демонстрираха характер и огромен потенциал.
Александрова триумфира и на финала на лента с оценка от 24.350 точки. Среброто завоюва Василена Пелтекова от Левски с 22.675, а бронзовото отличие отиде при Арина Швец с 21.900.
Виктория Евтимов от Илиана стана шампионка на бухалки с 23.225 точки. Втора е Арина Швец с 23.100, а бронзовото отличие заслужи Миа Александрова с 23.050 точки.
По-късно днес са финалите на отделните уреди при девойки старша възраст и жени.