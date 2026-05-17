  Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика.

Иванова е личен треньор на шампионката при жените - Стилияна Николова.

Отличието й беше връчено от старши треньора на националния отбор индивидуално Бранимира Маркова - признание за отдадеността, професионализма и шампионската работа зад успехите на килима.

Призът за най-добър съдия беше присъден на Александра Динева. Наградата ѝ беше връчено от председателя на Съдийската комисия към БФХГ и главен съдия на надпреварата - Християна Тодорова.

"С професионализъм, авторитет и безупречна работа край килима Александра Динева за пореден път затвърди високата класа на българското съдийство", написаха от БФХГ във Фейбук.

Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

  • 17 май 2026 | 00:47
  • 245
  • 0
Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

  • 15 май 2026 | 22:39
  • 1064
  • 0
Ирина Карчева подготвя Радена Ангелова за Световното за спортисти със синдром на Даун

Ирина Карчева подготвя Радена Ангелова за Световното за спортисти със синдром на Даун

  • 14 май 2026 | 17:13
  • 1242
  • 1
Националният отбор за девойки старша възраст навлиза в решаващата фаза от подготовката си за ЕП във Варна

Националният отбор за девойки старша възраст навлиза в решаващата фаза от подготовката си за ЕП във Варна

  • 13 май 2026 | 22:48
  • 688
  • 0
Шампионката по художествена гимнастика Юлия Байчева за каузите в подкрепа на талантливите деца-спортисти

Шампионката по художествена гимнастика Юлия Байчева за каузите в подкрепа на талантливите деца-спортисти

  • 13 май 2026 | 16:32
  • 29678
  • 0
Илиана Раева, Стили и Ева призоваха българите по света да подкрепят Дара на "Евровизия"

Илиана Раева, Стили и Ева призоваха българите по света да подкрепят Дара на "Евровизия"

  • 13 май 2026 | 11:38
  • 8868
  • 7
Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

Левски изкара ЦСКА от топ 3, гаф на Лапоухов даде тон за "синята" победа

  • 16 май 2026 | 17:55
  • 157012
  • 1057
Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

Ботев се подигра с амбициите на Черно море за Европа

  • 16 май 2026 | 20:50
  • 31455
  • 49
Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

Късна драма в Бистрица! ЦСКА 1948 тресна Лудогорец и докосва среброто и Европа

  • 16 май 2026 | 18:00
  • 71651
  • 79
Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

Арда разби Локо (Пд) след шоу на Антонио Вутов, борбата за баража ще е до самия край

  • 16 май 2026 | 20:49
  • 27861
  • 29
Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

Капитанът захапа Ицо Янев: Левски трябва да се уважава, а на моменти чух липса на уважение

  • 16 май 2026 | 18:56
  • 42226
  • 106
Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

Семеньо донесе ФА Къп на Манчестър Сити, тимът на Гуардиола с дубъл

  • 16 май 2026 | 18:55
  • 34157
  • 51