Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика.
Иванова е личен треньор на шампионката при жените - Стилияна Николова.
Отличието й беше връчено от старши треньора на националния отбор индивидуално Бранимира Маркова - признание за отдадеността, професионализма и шампионската работа зад успехите на килима.
Призът за най-добър съдия беше присъден на Александра Динева. Наградата ѝ беше връчено от председателя на Съдийската комисия към БФХГ и главен съдия на надпреварата - Християна Тодорова.
"С професионализъм, авторитет и безупречна работа край килима Александра Динева за пореден път затвърди високата класа на българското съдийство", написаха от БФХГ във Фейбук.