Валентина Иванова получи приза за най-добър треньор на Държавното първенство по художествена гимнастика

Иванова е личен треньор на шампионката при жените - Стилияна Николова.

Отличието й беше връчено от старши треньора на националния отбор индивидуално Бранимира Маркова - признание за отдадеността, професионализма и шампионската работа зад успехите на килима.

Призът за най-добър съдия беше присъден на Александра Динева. Наградата ѝ беше връчено от председателя на Съдийската комисия към БФХГ и главен съдия на надпреварата - Християна Тодорова.

"С професионализъм, авторитет и безупречна работа край килима Александра Динева за пореден път затвърди високата класа на българското съдийство", написаха от БФХГ във Фейбук.