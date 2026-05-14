Ирина Карчева подготвя Радена Ангелова за Световното за спортисти със синдром на Даун

София ще бъде домакин на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще събере над 400 състезатели от 40 държави от 13 до 19 юни. Шампионатът ще се проведе в пет спорта - спортна гимнастика, художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика, като България посреща форума с амбиции за силно представяне и достойно домакинство. В основата на подготовката в спортната гимнастика при жените е треньорът от НСА „Васил Левски“ Ирина Карчева, която работи индивидуално с Радена Ангелова - основната надежда на България в това направление. Тя вече има международен опит и медали от предишни първенства и отново ще защитава българските цветове на световната сцена.

Карчева заяви, че работата със състезателката е изключително естествена и протича с лекота.

“С Радена Ангелова много лесно се работи. Тя дойде в спортната гимнастика доста подготвена . . . просто чисто физически е доста здрава, много добре теоретично и терминологично подготвена и е осъзната“, казва треньорката.

По думите ѝ още от първия момент между двете се е изградила силна връзка, която е улеснила целия тренировъчен процес.

Радена Ангелова има опит и в други спортове като лека атлетика и ски, но в момента отново е съсредоточена върху спортната гимнастика. Според Карчева, тази многостранна спортна подготовка понякога създава трудности в усъвършенстването на техническите детайли, но същевременно допринася за нейната адаптивност и устойчивост като състезател.

Треньорката разкри и какво е влиянието на големите имена в българската гимнастика върху състезателите. Радена Ангелова има свой кумир в лицето на олимпийския вицешампион Йордан Йовчев, а срещите с него и с Красимир Дунев имат силно мотивиращо въздействие.

“Когато Йордан Йовчев влезе в залата, напрежението изчезва, усмивката идва веднага и всичко се променя“, разказва треньорката, подчертавайки колко важни са тези срещи за психологическата увереност на състезателите. Особено силно е влиянието на публиката върху нейното представяне.

“Те не играят само за резултат, а за да зарадват хората. Когато видят публиката, се променят напълно и това им дава допълнителна сила“, допълва Ирина Карчева.

В навечерието на световното първенство в София очакванията са високи, но основният акцент остава върху подкрепата от публиката, която може да се окаже решаваща за представянето на състезателите. Организаторите се надяват залите да бъдат пълни, а атмосферата да превърне шампионата в истински празник на спорта и човешкия дух.

“Те много обичат тази подкрепа. Ценят я и тя се вижда в тяхното представяне“, казва Ирина Карчева, отправяйки покана към публиката да изпълни залите и да стане част от едно събитие, което съчетава спорт, емоция и човешка сила.