Националният отбор за девойки старша възраст навлиза в решаващата фаза от подготовката си за ЕП във Варна

Националният отбор за девойки старша възраст навлиза в решаващата фаза от подготовката си за Европейското първенство по художествена гимнастика, което ще се проведе във Варна в края на месец май.

Поради лека контузия и по преценка на треньорския щаб, Сияна Алекова няма да вземе участие в Държавното първенство втори етап, категория „Елит“ - Приз „Мария Гигова“. Решението е изцяло съобразено с оптималната подготовка и съхраняването на състезателката преди надпреварата във Варна.

Деа Емилова, която по предварителен план ще представя България с бухалки и лента на Евро 2026, ще стартира на Държавното първенство единствено с тези два уреда, съобщиха от БФХГ.

За попълване на квотата от 30 състезателки, право на участие в ДП II етап „Елит“ - Приз „Мария Гигова“, придобиват първите резерви при девойки старша възраст от квалификацията: Катерина Пашалийска (Тракия) и Катерина Захариева (Теа Денс).

