Шампионката по художествена гимнастика Юлия Байчева за каузите в подкрепа на талантливите деца-спортисти

Бившата състезателка по художествена гимнастика и настоящ треньор Юлия Байчева – европейска шампионка и медалистка от множество световни първенства, днес застава начело на една нова и благородна кауза като председател на фондация „Златните момичета на България“.

През уикенда фондацията поставя началото на две значими спортно-благотворителни събития. Първото от тях е Националният турнир „Златните момичета“, който ще се проведе под патронажа на легендарната олимпийска шампионка Мария Гроздева.

На 16 май стрелбище „Снайпер“ в София ще събере 15 от най-изявените деца шампиони на България, за да премерят сили и да покажат воля за победа. Кулминацията на събитието ще бъде на 17 май – Денят на българския спорт, когато пред централния вход на Националната спортна академия (НСА) ще се състои официалното награждаване. Празникът ще бъде подкрепен от популярни български певци, музиканти и комици, които се включват доброволно в подкрепа на децата.

Инициативата не спира дотук – на 6 и 7 юни 2026 г. предстои и Международен турнир на мира „Дикеч“, под патронажа на световната сензация в стрелбата Юсуф Дикеч. За смисъла на доброволчеството, каузите в подкрепа на младите българи и нуждата от нови цели – разговаряме с Юлия Байчева.

Г-жо Байчева, как се роди идеята за Фондация „Златните момичета на България“ и защо избрахте сега да стартирате тези два турнира?

Идеята за фондацията се ражда в отговор на винаги съществуващите нужди от финанси за успешното развитие на спорта. Стефи Иванова е двигателя на този проект. Жената, която има визията, знанията и уменията да завихри една добра идея и да я сподели с хората за да подпомогнем всички развитието на талантливите спортисти.

Фондацията ще събира даренията, чрез приятни и интересни събития. В началото беше замислен един турнир, но по стечение на обстоятелствата, и размаха на Стефи, ще се организират два турнира, като вторият ще е с участието на Юсуф Дикеч.

В обществото ни е наслоена тревожност, заради липсата на посока при днешните младежи. Кой беше личният Ви преломен момент, в който си казахте: „Трябва да направим нещо за тези деца“?

В мен няма подобна тревожност. Достъпът ми до младите е предимно в залите по гимнастика, където срещам чудесни млади момичета, но все пак съм наясно, че много деца не уплътняват времето си по най-добрия начин. Няма нужда от преломен момент, за да се опиташ да направиш нещо полезно, когато обстоятелствата ти го предлагат.

Защо избрахте спорта като основно оръжие срещу зависимостите и апатията?

Когато се бориш с нещо, ти го усилваш. Моята стратегия е фокусът да е върху полезното. А колкото и да е клиширано, спортът наистина е здраве. От личния си опит и от наблюдения, знам колко много може да даде спорта, особено в масовият му вариант. А масовият спорт се стимулира, когато професионалистите имат успехи!

И психическото, и менталното, и физическото здраве на човек се влияят много добре от движението. Спортът е един чудесен начин да осъзнаеш и усетиш тялото и духа си. Да развиеш умения (физически, ментални, емоционални), да се погрижиш за себе си и за развитието си. А от там се подобрява и всичко останало.

Акцентирате върху това, че в турнира ще участват 10–15 изключителни млади шампиони на България. Как ги избрахте и какво искате да почувстват те на 17 май пред НСА?

Искаме да акцентираме върху ползите от спорта и да отдадем заслуженото на хората, които се посвещават на спорта. Искаме всяко спортно събитие да е празник и да мотивира младите хора, че са видяни и оценени. Подбраните деца са вече шампиони и искаме да подкрепим тяхното развитие.

Споменавате, че искате представители на бизнеса лично да връчват наградите. Защо това „преживяване“ е по-важно от самия предметен подарък?

Искаме да се връчват лично наградите, защото признанието и човечността между хората са по-важни от предметите. Смисълът на материалността в нашия свят е ценна най-вече, ако зад нея стои човешкото благородство и споделянето й.

Как успяхте да привлечете световната сензация Юсуф Дикеч за каузата в България? Какво е неговото послание към нашите спортисти?

По инициатива на Стефи Иванова и на нашия екип се свързахме с Юсуф Дикеч. Той бе запознат с целите на нашата фондация и веднага прие поканата, което е показателно за неговата сърцатост. И е признание за каузата ни.

Вие сте категорична: “Никой от нас не получава възнаграждение”. Как се изгражда толкова мащабна организация само с доброволен труд в епохата на комерсиализма?

Ние имаме много добра кауза и това вдъхновява хората. Такава мащабна организация се осъществява с неуморната енергия и мотивация на всички сътрудници на фондацията. В основата и стои Стефи с нейната вяра в добротата, в благородството на хората и в това, че обединението между нас може да даде красиви и ползотворни резултати, с които всеки да се почувства видян и оценен.

Финансистът на десетилетието Ева Марчева е председател на независимата комисия, която разпределя средствата. Колко важна е пълната прозрачност, за да ви се доверят големите компании?

Пълната прозрачност е важна за нашата дейност, защото тя върви с чистите намерения! Благодарение на прозрачността, всеки ще вижда какво се случва с даренията, които дава. Правенето на добро и виждането на резултата, действа мотивиращо това води до разрастване.

Какъв е Вашият призив към фирмите и хората, които в момента ви слушат или четат – от какво имате най-голяма нужда в момента?

Не е призив, а покана. Да правим добро, да се обединяваме и да осигуряваме повече възможности за спорта и за младите таланти, за да се развиват. Нашата идея е този турнир да стане ежегоден празник, на приятелството и радостта от обединението между хората, което носи силата и свободата да творим повече заедно.