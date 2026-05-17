Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествена гимнастика

Стилияна Николова спечели титлата при жените на Държавното първенство по художествената гимнастика „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София".

Абсолютната европейска шампионка Николова от клуб Илиана взе златния медал в многобоя с впечатляващ актив от 116.250 точки (29.700 обръч, 29.750 топка, 29.375 бухалки, 27.425 лента) след четири композиции, изпълнени с огромно трудност.

Стилияна Николова заслужи и специалния приз „Мария Гигова“, който традиционно се връчва на шампионката при жените.

Яница Динева от Берое направи силно състезание и заслужено завоюва среброто, след като впечатли със стабилност, артистичност и силно присъствие на килима. Тя събра 111.450 точки (27.950 обръч, 27.375 топка, 27.900 бухалки, 28.225 лента).

Бронзовият медал спечели Дара Стоянова (Илиана) със 109.825 точки (28.400 обръч, 25.400 топка, 28.100 бухалки, 27.925 лента).

Главен съдия на надпреварата е Християна Тодорова, а помощник главен съдия - Камелия Игнатова.

Финалите на отделните уреди са в неделя.