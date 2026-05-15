Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка на Държавното по художествената гимнастика

  • 15 май 2026 | 22:39
Стилияна Николова поведе в класирането след изпълненията с обръч и с топка при жените на Държавното първенство по художествената гимнастика „Елит“ за Приз „Мария Гигова“, което се провежда в столичната зала "София".

Абсолютната европейска шампионка показа класа от световно ниво и още в първия състезателен ден даде сериозна заявка за върха в многобоя. Николова от клуб Илиана оглави временното подреждане с общ актив от 59.450 точки, след изключително силни изпълнения - 29.700 на обръч и 29.750 на топка, с които затвърдиха статута си на основен фаворит в надпреварата.

Другата състезателка, заявена за участие на Европейското първенство, което ще се проведе от 27 до 31 май във Варна, Ева Брезалиева пропусна надпреварата.

Втора във временното подреждане е Яница Динева от клуб Берое, която събра 55.325 точки - 27.950 на обръч и 27.375 на топка. Топ 3 допълва Алекса Рашева от София Спорт 2017 с 55.175 точки (28.150 обръч и 27.025 топка), като тя също се включи в битката за медалите още от първия ден.

Анастасия Калева, която е записана като резерва за Европейското първенство във Варна, заема шесто място с 53.600 точки, след като допусна грешки в двете си съчетания – 26.800 на обръч и 26.800 на топка.

Истинската интрига се очертава при девойките старша възраст, след отпадането от многобоя на Сияна Алекова заради лека контузия и решението на Деа Емилова да участва извън класирането с бухалки и лента в подготовка за Евро 2026.

В тази категория лидер е Александра Петрова от клуб Илиана с 53.000 точки. Тя е и третата родна гимнастичка, заявена за шампионата във Варна, където ще играе с топка. Тройката допълват Антоанета Цанкова от Авангард с 49.825 точки (25.400 обръч и 24.425 топка) и Анастасия Пономаренко от Грация с 49.300 точки (23.625 обръч и 25.675 топка).

При девойките младша възраст начело е Миа Александрова от Левски с 48.333 точки, след силна игра и оценки 23.858 на обръч и 24.475 на топка. Втора е Арина Швец от София Спорт 2017 с 46.050 точки (23.550 и 22.500), а трета - Кая Ганева от Левски Триадица с 44.450 точки (22.950 и 21.500).

Държавното първенство продължава утре с квалификациите с бухалки и лента, където ще бъдат определени финалистките в отделните уреди и ще се оформи окончателното класиране в многобоя.

Главен съдия на надпреварата е Християна Тодорова, а помощник главен съдия - Камелия Игнатова.

