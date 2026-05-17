  • 17 май 2026 | 01:20
Пълен комплект медали за България в първия ден на Европейското първенство по самбо в Тбилиси

17 май 2026 | 01:20

Българските състезатели спечелиха пълен комплект медали в първия ден на Европейското първенство по самбо и бойно самбо в Тбилиси (Грузия).

Световният първенец от 2023 година Иван Хърков стана европейски шампион в категория до 79 килограма след четири поредни успеха. На финала той победи Георгиос Маркарян (Гърция).

Хърков има два бронзови медала от първенствата на Стария континент през 2024 и 2025 година.

При жените Ива Иванова взе сребро при 59-килограмовите, след като в спора за титлата отстъпи пред Яна Джумаева (Русия).

Бронзов медал завоюва Даниел Динев в категория до 98 кг.

Шампионатът на Европа по самбо завършва в неделя.

