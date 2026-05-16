Владимир Владимиров стана абсолютен шампион на 23-ото издание на „Батановска сила“

Владимир Владимиров стана абсолютен шампион на 23-ото издание на турнира по силов трибой „Батановска сила“ в град Батановци. Той успя да вдигне от клек 330 кг, от лежанка 155 кг и в движението мъртва тяга – 370 кг.

Втори в абсолютната категория се е наредил Любомир Йорданов, а трети – Лъчезар Първанов.

В категорията до 80 кг лично тегло златото спечели Антон Крумов, останалите медалисти са: до 90 кг – Любомир Първанов, до 100 кг – Любомир Йорданов, а в тежката категория – Владимир Владимиров, а при жените – Валентина Василева.

Над 20 състезатели във всички категории взеха участие в над двадесетгодишния традиционен турнир по силов трибой, каза за БТА организаторът и учредител на състезанието Владимир Владимиров.

Той добави, че тази година са сравнително малко трибойците, които са се записали, тъй като датата на „Батановска сила“ е съвпаднала с първенство в Сърбия, а и е непосредствено след наскоро състоялото се републиканско в България. Там Владимиров е станал втори като абсолютен шампион, Валентина Василева също, а Любомир Йорданов – първи в тежката категория.

Владимир Владимиров благодари на кметство Батановци, Община Перник и спонсорите, които за поредна година са спомогнали за осъществяването на турнира и осигуряването на наградния фонд.

Състезанието беше открито от секретаря на администрацията в Перник Иво Симонов, който поздрави участниците.

„Поздравявам ви, вие сте част от един от най-мъжките форуми в целия регион. След като се провежда за 23-та година – говорим за едни здрави традиции в силовия трибой, които не бива да се прекъсват“, каза още Симеонов.

Кметът Радослав Петров откри турнира и пожела успех на състезателите.

„Това е едно състезание, което се превърна в емблема за града и за младите хора, без които то нямаше да бъде факт. Те направиха така, че където и да отидат, обират първите места и навсякъде с гордост казват, че са от Батановци“, каза още кметът Петров.

Той отбеляза, че благодарение на силовите трибойци това е единственият спорт, който се практикува в града, а залата е отворена, приемаща и приканваща все повече деца.

Турнирът започна и с минута мълчание в памет на един от състезателите – Венцислав Илиев, който е починал скоро.