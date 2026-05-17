Майк Пери разкървави брутално Нейт Диаз и спечели двубоя в Калифорния

Майк Пери нанесе огромни щети и окървави Нейт Диаз в рамките на два рунда преди битката да бъде спряна заради няколко наистина зловещи аркади по лицето на ветерана.
От самото начало Пери търсеше нокаута и пласираше мощни удари с ръце, лакти и колене. Финален удар с коляно свали Диаз на земята в края на втория рунд, а докато се прибираше в ъгъла си, кръвта, стичаща се по лицето му, разказваше истинската история на мача. Въпреки усилията на неговия екип, кръвта навлизаше в очите на Диаз и нямаше как той да продължи. Ъгълът му взе решение да прекрати срещата, за да предотврати по-сериозни наранявания.
„Вижте, пласирах наистина добри удари и го улучвах“, заяви Пери след може би най-голямата победа в кариерата си. „Започнах леко да се уморявам, но това е част от играта. Той е най-коравият ш*баняр. Супер корав е. Свършихме работата. Благодарен съм, че съм тук. Проля се кръв.“
Последва кратка размяна в граплинга, където Диас потърси събмишън, но Пери се измъкна и двамата се изправиха. След това Пери атакува със зловещ удар в тялото, продължавайки натиска, а по Диаз вече личаха следите от понесените удари в първите минути.
Тогава обаче клафифорниецът се събуди и започна да пласира прави удари в няколко последователни комбинации. В началото на втория рунд Пери замахваше с тежки и мощни удари, а Диаз отвръщаше със същите прави крошета, които всеки път намираха целта. Пери изглеждаше, че е наранил Диаз с поредица от удари, но по-малкият от братята Диаз просто поемаше щетите и отвръщаше веднага.
„Той направи всичко, което очаквах от него“, каза Диаз за Пери. „Мисля, че си счупих пръста в първите няколко секунди. Ще се върна и ще му сритам ш*бания задник. Никой не ме побеждава два пъти, копеле. Имах кръв в очите. Спирането е окей.“
Това беше страхотна победа за Пери при завръщането му в ММА, а сега пред него се откриват всякакви възможности. Той очевидно може да остане в смесените бойни изкуства или да се върне към битките с голи ръце, където го очаква евентуален сблъсък с Дарън Тил в BKFC. Каквото и да реши, той има много причини да празнува след последната си победа в събота.