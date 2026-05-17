Майк Пери разкървави брутално Нейт Диаз и спечели двубоя в Калифорния

Майк Пери нанесе огромни щети и окървави Нейт Диаз в рамките на два рунда преди битката да бъде спряна заради няколко наистина зловещи аркади по лицето на ветерана.

NATE DIAZ AND MIKE PERRY ARE IN AN ABSOLUTE WAR.



May 17, 2026

От самото начало Пери търсеше нокаута и пласираше мощни удари с ръце, лакти и колене. Финален удар с коляно свали Диаз на земята в края на втория рунд, а докато се прибираше в ъгъла си, кръвта, стичаща се по лицето му, разказваше истинската история на мача. Въпреки усилията на неговия екип, кръвта навлизаше в очите на Диаз и нямаше как той да продължи. Ъгълът му взе решение да прекрати срещата, за да предотврати по-сериозни наранявания.

„Вижте, пласирах наистина добри удари и го улучвах“, заяви Пери след може би най-голямата победа в кариерата си. „Започнах леко да се уморявам, но това е част от играта. Той е най-коравият ш*баняр. Супер корав е. Свършихме работата. Благодарен съм, че съм тук. Проля се кръв.“

MIKE PERRY DEFEATS NATE DIAZ VIA DOCTOR'S STOPPAGE IN THE 2ND ROUND.

Последва кратка размяна в граплинга, където Диас потърси събмишън, но Пери се измъкна и двамата се изправиха. След това Пери атакува със зловещ удар в тялото, продължавайки натиска, а по Диаз вече личаха следите от понесените удари в първите минути.

Тогава обаче клафифорниецът се събуди и започна да пласира прави удари в няколко последователни комбинации. В началото на втория рунд Пери замахваше с тежки и мощни удари, а Диаз отвръщаше със същите прави крошета, които всеки път намираха целта. Пери изглеждаше, че е наранил Диаз с поредица от удари, но по-малкият от братята Диаз просто поемаше щетите и отвръщаше веднага.

"Yeah. I had blood in my eyes. I couldn't see shit. I wasn't gonna do nothing. It's all good." 😭



Nate Diaz to @ArielHelwani when asked if he agreed with the decision to stop his fight against Mike Perry. May 17, 2026

„Той направи всичко, което очаквах от него“, каза Диаз за Пери. „Мисля, че си счупих пръста в първите няколко секунди. Ще се върна и ще му сритам ш*бания задник. Никой не ме побеждава два пъти, копеле. Имах кръв в очите. Спирането е окей.“

Това беше страхотна победа за Пери при завръщането му в ММА, а сега пред него се откриват всякакви възможности. Той очевидно може да остане в смесените бойни изкуства или да се върне към битките с голи ръце, където го очаква евентуален сблъсък с Дарън Тил в BKFC. Каквото и да реши, той има много причини да празнува след последната си победа в събота.