Илиана Раева, Стили и Ева призоваха българите по света да подкрепят на Дара на "Евровизия"

Българската федерация по художествена гимнастика застава зад българския талант и призовава всички българи по света да подкрепят певицата Дара по време на втория полуфинал на Евровизия на 14 май!

“Здравейте българи, извън България, по целия свят и Европа. Днес много искам да се обърна към всички вас - тези, от които много зависи участието на нашата прекрасница Дара на “Евровизия”. Това прекрасно наше момиче се се готви невероятно усилено за това голямо събитие. Сигурна съм че всички вие ще я подкрепите. Всички ние сме с нея. Много Много я обичаме, много й вярваме, тя е прекрасна, има невероятна песен, която със сигурна, че ще успее да докосне всички, които я гледам, и ще ги накара да танцуват”, заяви в специално видео президентът на БФХГ Илиана Раева.

Към призивите за подкрепа се присъединиха и лидерите на българския национален отбор Стилияна Николова и Ева Брезалиева, които се разкършиха пред камерата, пеейки “Бангаранга”.

“С теб сме, Дара! Успех, Дара! Обичаме те”, заявиха с усмивки трите.

На 14 май DARA ще открие втория полуфинал с песента “BANGARANGA” и ще излезе първа на сцената на Евровизия!

Гласуването се отваря след изпълнението на всички песни във втория полуфинал.

За DARA се гласува с номер 01 на номера, обявен за всяка държава.

"Да се обединим и да подкрепим DARA и България!", призоваха от БФХГ.