Силно представяне на състезателките на Левски на турнира по художествена гимнастика „Ritam Cup“ в Белград

Отлично представяне записаха състезателките на клуб Левски, които взеха участие в 20-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика „Ritam Cup“ в Белград (Сърбия).

При момичетата, родени през 2013 година, Миа Александрова - член на проекто-олимпийския отбор на България, спечели три от три възможни златни медала. Младата грация оглави класирането в многобоя и беше най-силна на топка и на бухалки.

При девойките старша възраст националката Радина Стоянова взе всичките пет златни медала. Тя триумфира в многобоя вчера, а днес бе безапелационна и във всичките четири финала на отделните уреди.

Силно представяне направи и Иванина Иванска при жените. Във вчерашния многобой тя се пребори за сребърния медал, а в днешните финали спечели титлата на лента и сребро на бухалки.

Треньор на момичетата на този турнир беше Валентина Симеонова.

Два златни и два сребърни медала за България на Световната купа във Варна

Давид Иванов: Нормално е да има напрежение, когато хората очакват резултати от теб

Давид Иванов стана шампион на кон с гривни на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Новият спортен министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Тодорова и Калейн гости на турнир в Белград

България с още пет финала в квалификациите на Световната купа по спортна гимнастика във Варна

Барселона взе нова титла на Испания по най-сладкия възможен начин – с бой по Реал Мадрид

Аталанта също постави на колене Милан, ШЛ все повече се изплъзва за „росонерите“

Втора етапна победа за Пол Мание на Джиро д'Италия 2026! Фантастичен финал в София

Берое с много ключова победа над Добруджа в борбата за оцеляване

Арсенал докосва титлата след драматичен успех в лондонско дерби

Септември се пропука в края срещу Ботев (Враца) и остана под чертата

