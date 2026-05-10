Лудогорец III скъса мрежите в Силистра

Лудогорец III (Разград) разгроми Доростол с 9:0 в Силистра. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига. Всички стреляха във вратата на домакините. Петър Кирев заби хеттрик. Домакините пък си вкараха два автогола. Илиан Гатински даде тон за голеадата, десетина минути след началото. После съотборника му Кирев разтресе мрежата в 18-а, 22-а и 26-ата минута. Десетина след почивката, Веселин Николаев заби топката във вратата на своя отбор. Скоро същото стори и Мартин Ганев. Последваха две попадения на Иван Тодоров. Николай Николов също записа името си сред голмайсторите.

Снимка: ludogorets.com