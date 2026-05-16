Ивайло Станчев преди двубоя със Светкавица 2014: Държим всичко в ръцете си

Старши треньорът на Черноморец (Балчик) Ивайло Станчев сподели какво трябва да стори тима му, за да продължи с добрата си серия и да спечели и в следващия си двубой.

„Чайките“ приемат у дома Светкавица 2014 (Търговище) в сблъсък от 32-ия кръг на Североизточната Трета лига, след като през седмицата надиграха Септември (Тервел) и направиха огромна крачка към титлата. Двубоят е утре, 16-ти май, от 17 часа.

„Държим всичко в ръцете си. В края на сезон най-важното е да запазим концентрация и да не губим фокус. Определено настроението след победата в Тервел е отлично и се надявам да успеем да го покажем и с играта си пред нашите привърженици“, каза Станчев преди предпоследното домакинство за неговия тим.

Черноморец е в серия от 9 поредни успеха, последните 5 от които без допуснат гол.