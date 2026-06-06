Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Милица Мирчева зае 17-о място на 52 км на Европейското първенство по планинско бягане в Словения

Милица Мирчева зае 17-о място на 52 км на Европейското първенство по планинско бягане в Словения

  • 6 юни 2026 | 19:28
  • 197
  • 0
Милица Мирчева зае 17-о място на 52 км на Европейското първенство по планинско бягане в Словения

Милица Мирчева зае 17-о място на 52 километра на Европейското първенство по планинско бягане в Камник (Словения). Вторият ден на шампионата излъчи шампионите на трейл дисциплината на дългата дистанция, в която участваха седем българи.

Мирчева завърши за 5:04:41 часа. На 38-а позиция е Мария Николова с 5:28:55, а 63-а се нареди Надежда Ангелова с 6:06:32 часа. Отборно женският тим на страната е на девето място.

При мъжете на 52 км Георги Жеков е 52-и с 4:36:19 часа, на 54-а позиция финишира Тенчо Жеков с 4:37:49, Йордан Тодоров е 69-и с 4:53:48, а Мирослав Спасив - 72-и с 4:59:04. Отборно България е на 16-о място. 

Европейското първенство завършва в неделя.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Лека атлетика

Божидар Саръбоюков на родна земя: Изключително щастлив съм от подкрепата на всички българи

Божидар Саръбоюков на родна земя: Изключително щастлив съм от подкрепата на всички българи

  • 6 юни 2026 | 12:54
  • 2963
  • 1
Женският тим на България зае 12-то място в отборното класиране на Европейското първенство по планинско бягане

Женският тим на България зае 12-то място в отборното класиране на Европейското първенство по планинско бягане

  • 5 юни 2026 | 21:47
  • 2196
  • 1
Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

Българският отбор участва в откриването на Еропейското по планинско бягане в Камник

  • 5 юни 2026 | 09:19
  • 1336
  • 0
Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

Фабри и Сиоли донесоха радост на италианците по трибуните на “Олимпико”

  • 5 юни 2026 | 01:29
  • 2486
  • 0
Кънингам №1 в света за сезона на 110 м/пр

Кънингам №1 в света за сезона на 110 м/пр

  • 5 юни 2026 | 01:04
  • 1698
  • 0
Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на 100 метра в Рим

Ноа Лайлс спечели гладиаторската битка на 100 метра в Рим

  • 5 юни 2026 | 00:49
  • 3159
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

В "Мач на надеждата": Стилиян подари великолепно шоу на България, 13 000 аплодират родни и световни звезди в Бургас

  • 6 юни 2026 | 19:27
  • 27034
  • 44
България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

България игра равностойно с Бразилия, но само в един гейм

  • 6 юни 2026 | 18:32
  • 21342
  • 27
ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

ЦСКА отива на лагер в Австрия, "червените" срещат силни съперници в контролите

  • 6 юни 2026 | 18:06
  • 7221
  • 32
Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

Четирима елитни рефери аут за следващия сезон в efbet Лига, БФС уважи искане на ЦСКА

  • 6 юни 2026 | 16:02
  • 21770
  • 35
Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

Никола Цолов успя да се пребори за точка в спринта в Монако

  • 6 юни 2026 | 16:14
  • 14914
  • 13
“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

“Синята” титла коства много на Лудогорец, “орлите” изпуснаха “златен” шанс за ШЛ и Европа

  • 6 юни 2026 | 14:56
  • 31863
  • 20