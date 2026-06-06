Христо Илиев завърши на второ място на 100 метра на турнира в Каламата

Националният рекордьор на 60 метра Христо Илиев завърши на второ място в спринта на 100 метра на международния турнир по лека атлетика "Papaflessia Athletics Meeting" в Каламата, Гърция.

Българинът записа време от 10.26 секунди и спечели сребърното отличие.

Междувременно, Никола Петков (Бургас 98) постигна 13.49 секунди на 110 метра с препятствия при юношите под 18 години - трети резултат в Европа за сезона за възрастта и само на 0.09 секунди от националния рекорд на Християн Касабов

Силен личен рекорд и за Дилян Чернополски (Евър, Варна) - 13.75 секунди, което го нарежда под номер 9 в Европа в тази възрастова група.

Двамата заслужиха първите две места в дисциплината на Националния шампионат за юноши под 18 години.

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