Дуплантис отвя конкуренцията на Диамантената лига в Шанхай

Арманд Дуплантис спечели овчарския скок по време на първото състезание за сезона на лекоатлетическия турнир Диамантена лига. То бе проведено в Шанхай и Къцяо, а вторият кръг е отново в Китай - в Сямън.

Дуплантис, който през тази година ще преследва шеста поредна титла в Диамантената лига, спечели овчарския скок за мъже с 6.12 метра. Това е рекордно постижение за кръга в Шанхай, в който шведът не успя в три опита да счупи световния рекорд от 6.32 метра. Австралиецът Къртис Маршал завърши втори с 5.80 метра, а французинът Тибо Коле бе трети с 5.70.

"Скок на 6.12 е добре. Радвам се, че направих рекорд на кръга, а това бе основната цел", каза Дуплантис.

Изключително оспорвано бе на 300 метра с препятствия за мъже, където бразилецът Алисон дос Сантос спечели с 33.01 секунди и четири десети пред норвежеца Карстен Вархолм. Матеуш Лима, също бразиелц, финишира на третата позиция с 33.75 секунди.

Ямайската спринтьорка Шерика Джаксън спечели бягането на 200 метра за жени. Бившата световна шампионка завърши за 22.07 секунди и изпревари с 0.19 Шоне Милър-Уибо от Бахамските острови. Американката Анавиа Батъл спечели третото място с 22.40 секунди.

По-рано през деня Матия Фурлани записа рекорд на Италия в скока на дължина с 8.43 метра. Той завърши на първо място пред българина Божидар Саръбоюков (8.07) и узбекистанеца Анвар Анваров (8.01).

Снимки: Gettyimages