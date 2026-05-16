Кипиегон поведе световната ранглиста за сезона на 5000 м

Суперзвездата на Кения в средните и дълги бягания Фейт Кипиегон постигна най-добър резултат в света за сезона на 5000 метра. Трикратната олимпийска и петкратна световна шампионка в бяганията триумфира на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо с 14:24.14 минути.

Етиопката Ликина Амебау беше плътно зад нея и опита да отмъкне победата, но в крайна сметка с личния си рекорд от 14:24.21 мин завърши втора. Трета също с лично постижение се нареди нейната сънародничка Сенайет Гетачю - 14:24.71 мин.

Дисциплината 5000 метра за жени не беше част от диамантените в Китай днес.

Снимки: Gettyimages