Схилдер спечели битката на шампионките с нов рекорд в Диамантената лига

Световната шампионка в тласкането на гюле от Токио 2025 Джесика Схилдер спечели битката на шампионките на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо. Тя се наложи с нов рекорд на Диамантената лига, нов рекорд на Нидерландия и постижение №1 в света за сезона от 21.09 метра. Схилдер постигна този резултат в своя пети опит, след като преди това битката за първото място се водеше между американката Чейс Джаксън и канадката Сара Митън.

В крайна сметка актуалната световна шампионка в зала от Торун 2026 Джаксън, която има и две световни титли на открито, остана втора с 20.46 м. Двукратната световна шампионка в зала Митън остана трета с 20.42 м.