Атаман избухна срещу собственика на Апоел: Никога няма ми стигнеш нивото, млъквай и си гледай твоя отбор

Треньорът на Панатинайкос Ергин Атаман отговори остро на критиките от страна на собственика на Апоел Тел Авив Офер Янай след отпадането на гръцкия гранд от плейофите на Евролигата. Размяната на реплики започна, след като Янай разкритикува Атаман за публичните му коментари по адрес на ТиДжей Шортс по време на петия мач срещу Валенсия, което доведе до разгорещен спор между двете страни.

Атаман не се сдържа и коментира думите на Янай на пресконференция след победа в гръцкото баскетболно първенство срещу Миконос.

"Ти си добър човек, но проявяваш голямо неуважение към други клубове и други треньори", заяви турският специалист, обръщайки се към боса на Апоел. "Съсредоточи се върху собствения си треньор, собствените си играчи и собствения си отбор. Гледай си резултатите. Това е първата ти година в европейските турнири. Нямаш никакво право да говориш за мен. Искам да кажа, че това е много важно за мен, защото не мога да приема коментари от някой, който ми е опонент", продължи Атаман.

"You will never come to my level. Shut up and talk with your team!"



"Трябва да има уважение. Говори с играчите си. И последно, чух, че ще имаш бюджет от 75 милиона евро за следващата година. Успех. Но дори и да направиш бюджет от сто милиона, с този манталитет, няма да спечелиш нищо. Никога няма да достигнеш моето ниво. Няма да спечелиш дори една Евролига. Аз спечелих три Евролиги за около пет години. Млъкни и говори с отбора си", завърши Атаман.

Острата реакция дойде малко след като Янай отправи публична атака срещу Атаман в социалната мрежа X след загубата на Панатинайкос в петия мач срещу Валенсия в плейофите на Евролигата.

"Неуважително и възмутително... между другото, треньор Атаман, от това, което чух, играчите ви са се чувствали така, сякаш нямат треньор", написа Янай след мача.

Коментарите бяха свързани с интервюто на Атаман за EuroLeague TV на полувремето, в което той открито разкритикува гарда ТиДжей Шортс по време на решаващия двубой.

"Ще използваме повече [Василис] Толиопулос в нападение. Когато ТиДжей [Шортс] игра, атакувахме 4 срещу 5 с него. Не играхме добре в атака. Ще се опитаме да играем много по-добре", каза Атаман във въпросното интервю.

В крайна сметка Панатинайкос загуби петия мач срещу Валенсия Баскет с резултат 64:81, с което приключи сезонът на "детелините" в Евролигата преди Финалната четворка, въпреки че събитието ще се проведе в залата на ПАО в Атина.

Снимки: Imago