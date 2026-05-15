Треньорът на Фенербахче: Играем срещу лидера, те са фаворити

  • 15 май 2026 | 20:29
  • 599
  • 0
Старши треньорът на защитаващия титлата си турски тим Фенербахче Шарунас Ясикевичус подчерта напредъка на тима си преди Финалната четворка на баскетболната Евролига за мъже. Тази година финалите на турнира ще се проведат между 22 и 24 май в гръцката столица Атина в залата на Панатинайкос. Съперник на Фенербахче на полуфиналите ще бъде гръцкият Олимпиакос на българина Александър Везенков, а в другия полуфинал един срещу друг ще се изправят испанския Валенсия и Реал Мадрид.

„Ще играем срещу лидера в Евролигата. Те са големите фаворити. Ако обаче сме в правилната психическа и физическа форма, можем да победим всеки отбор“, заяви Ясикевичус, цитиран от специализираното издание Eurohoops.net.

„Не мисля, че атмосферата е толкова важна. Първото правило на Финалната четворка е да не се влияеш от нищо. Трябва да се стремиш да бъдеш на най-доброто си ниво“, добави литовският специалист.

„Ние сме много щастливи да се завърнем във Финалната четворка. Не приемаме това постижение лекомислено и работим, за да подготвим отбора по най-добрия възможен начин. Ще видим дали можем да се справим добре. Тази година бяхме нов отбор и през цялото това пътуване се опитвахме да намерим свой собствен път. Постепенно успяхме да го направим“, каза още Шарунас Ясикевичус.

