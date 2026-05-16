Сан Антонио е на финал на Запад, а Детройт изравни Кливланд

Кейд Кънингам отбеляза 21 точки и подаде 8 асистенции за победата на Детройт Пистънс над Кливланд Кавалиърс със 115:94 като гост в шестия мач, удължавайки полуфиналната серия в Източната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА) до решителен седми мач. С успеха в Кливланд Пистънс изравниха серията на 3:3, а седмият сблъсък предстои на 18 май в Детройт.

Джейлън Дюрен добави 15 точки и 11 борби за гостите, Пол Рийд отбеляза 17 точки за 16 минути, а Озар Томпсън реализира 10 точки, 9 борби и 4 откраднати топки, преди да бъде да напусне игра заради натрупани нарушения. Джеймс Хардън вкара 23 точки, овладя 7 борби, но и направи 8 грешки за Кавалиърс, които загубиха у дома за първи път в седем мача от плейофите. Донован Мичъл отбеляза 18 точки, като реализира при 6 от 20-те си стрелби, а Евън Мобли завърши с 18 точки.

Пистънс бяха загубили девет поредни мача от плейофите в Кливланд, започвайки от 2006 година насам. Детройт, койтоводеше срещу Кавалиърс с 61:43 през второто полувреме, натрупа общо 28 точки от 20-те грешки на противника.

Сан Антонио се наложи със 139:109 над Минесота като гост в Минеаполис в шестия мач между двата тима и спечели полуфиналната серия в Западната конференция на НБА, подготвяйки се за сблъсък с действащия шампион Оклахома Сити Тъндър.

Победата изведе Спърс до финала на Запад, а серията ще започне с домакинство на Оклахома Сити на 19 май. Противниците се срещнаха пет пъти в редовния сезон, включително в полуфиналите за Купата на НБА, като баскетболистите на Сан Антонио записаха четири успеха.

С 32 точки и 11 борби на Стефон Касъл и 55,7% успеваемост при стрелбата, Сан Антонио не остави никакво съмнение в превъзходството си срещу Тимбърулвс. Виктор Уембаняма реализира 7 от 19-те си точки за преднина от 56:27 в петата минута на втората четвърт. Де'Арън Фокс завърши 21 точки и 9 асистенции за Спърс, а Уембаняма добави 6 борби и 3 чадъра.

Джулиан Шампени отбеляза 18 точки, Дилън Харпър реализира 15, а Девин Васел се отчете с 11 за гостите.

Вкарвайки само 9 от 26-те си изстрела, Антъни Едуардс бе най-най-резултатен за Минесота с 24 точки. Терънс Шанън-джуниър вкара 21 точки, Наз Рийд - 18, а Джейдън Макданиелс завърши с 13 точки.