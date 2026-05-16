Нова ключова нощ в плейофите на НБА

Плейофите в НБА продължават и тази нощ с нови два ключови мача. Битките са изключително оспорвани, но може още днес да научим имената, на още два от отборите, които продължават към финалите в двете конференции, в зависимост от това как ще се развият двубоите. Тук може да следите резултатите в тях в реално време.

В първия двубой за нощта Кливланд Кавалиърс приема Детройт Пистънс от 02:00 ч. българско време в Мач №6 от полуфиналите на Източната конференция. Пистънс започнаха серията вихрено с две победи, но Кавалиърс демонстрираха шампионски дух и обърнаха нещата до 3-2 в своя полза. След инфарктния успех със 117:113 в миналия двубой, Кливленд има златния шанс да затвори серията пред своите фенове в "Рокет Моргидж Арена". Детройт няма право на повече грешки и трябва да измисли как да спре набралата скорост домакинска машина.

Във втората среща Минесота Тимбървулвс се изправя срещу Сан Антонио Спърс от 04:30 ч. в Мач №6 от полуфиналите на Западната конференция. Тексасци доминират в подкошието и водят с 3-2 победи в серията. В залата "Таргет Сентър" в Минеаполис, "вълците" ще заложат всичко на агресивната си защита, за да оцелеят. В противен случай "шпорите" ще се присъединят към Оклахома Сити Тъндън на финала на Запад.