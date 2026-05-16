Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Нова ключова нощ в плейофите на НБА

Нова ключова нощ в плейофите на НБА

  • 16 май 2026 | 01:53
  • 165
  • 0
Нова ключова нощ в плейофите на НБА

Плейофите в НБА продължават и тази нощ с нови два ключови мача. Битките са изключително оспорвани, но може още днес да научим имената, на още два от отборите, които продължават към финалите в двете конференции, в зависимост от това как ще се развият двубоите. Тук може да следите резултатите в тях в реално време.

В първия двубой за нощта Кливланд Кавалиърс приема Детройт Пистънс от 02:00 ч. българско време в Мач №6 от полуфиналите на Източната конференция. Пистънс започнаха серията вихрено с две победи, но Кавалиърс демонстрираха шампионски дух и обърнаха нещата до 3-2 в своя полза. След инфарктния успех със 117:113 в миналия двубой, Кливленд има златния шанс да затвори серията пред своите фенове в "Рокет Моргидж Арена". Детройт няма право на повече грешки и трябва да измисли как да спре набралата скорост домакинска машина.

Във втората среща Минесота Тимбървулвс се изправя срещу Сан Антонио Спърс от 04:30 ч. в Мач №6 от полуфиналите на Западната конференция. Тексасци доминират в подкошието и водят с 3-2 победи в серията. В залата "Таргет Сентър" в Минеаполис, "вълците" ще заложат всичко на агресивната си защита, за да оцелеят. В противен случай "шпорите" ще се присъединят към Оклахома Сити Тъндън на финала на Запад.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Локомотив Пловдив се върна в битката срещу Рилски спортист

Локомотив Пловдив се върна в битката срещу Рилски спортист

  • 15 май 2026 | 21:47
  • 2852
  • 2
Треньорът на Фенербахче: Играем срещу лидера, те са фаворити

Треньорът на Фенербахче: Играем срещу лидера, те са фаворити

  • 15 май 2026 | 20:29
  • 1330
  • 0
Колко наддаде човек, за да вечеря със Стеф Къри и един от най-богатите хора в света! Сумата е огромна

Колко наддаде човек, за да вечеря със Стеф Къри и един от най-богатите хора в света! Сумата е огромна

  • 15 май 2026 | 12:59
  • 1538
  • 1
Иван Алипиев и Римини се доближиха до полуфиналите в италианската втора дивизия

Иван Алипиев и Римини се доближиха до полуфиналите в италианската втора дивизия

  • 15 май 2026 | 11:31
  • 495
  • 0
Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха втора загуба в полуфиналните плейофи в Австрия

Борислав Младенов и Виена Баскет допуснаха втора загуба в полуфиналните плейофи в Австрия

  • 15 май 2026 | 11:30
  • 563
  • 0
Направихме исторически сезон, радват се в Ботев Враца

Направихме исторически сезон, радват се в Ботев Враца

  • 15 май 2026 | 08:24
  • 1182
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

"Червените" разграбиха и новата партида билети

"Червените" разграбиха и новата партида билети

  • 15 май 2026 | 18:31
  • 21532
  • 293
Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

Астън Вила си осигури мястото в Шампионската лига, а Ливърпул отново се посрами с футбола на Слот

  • 16 май 2026 | 00:00
  • 12711
  • 57
Голове по цялата карта на България

Голове по цялата карта на България

  • 15 май 2026 | 19:55
  • 28539
  • 55
Тунчев преподипса с Арда

Тунчев преподипса с Арда

  • 15 май 2026 | 19:14
  • 6072
  • 11
Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

Акрапович преди битката за Купата: Фаворит няма, финалът определя следващия ти сезон

  • 15 май 2026 | 15:58
  • 15876
  • 7
Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

Отлични новини за Берое - “заралии” с условен лиценз, големи промени и нов собственик

  • 15 май 2026 | 10:43
  • 45238
  • 184