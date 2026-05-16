Сериозен интерес от чужбина към Бруно Жордао

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао е предизвикал сериозен интерес към себе си. Поне това твърди журналистът Руди Галети. Според него клубове от Испания, Саудитска Арабия и ОАЕ следят изкъсо португалския халф на “червените”.
Време е за последното Вечно дерби за сезона!
27-годишният футболист прави силен сезон за ЦСКА след трансфера си от Радомяк Радом през лятото. Той дори получи капитанската лента от Христо Янев. Договорът на Жордао с родния тим е до лятото на 2028 година.
През този сезон португалецът има 27 мача за "червените", в които е вкарал 4 гола и е направил 2 асистенции.