Сериозен интерес от чужбина към Бруно Жордао

Капитанът на ЦСКА Бруно Жордао е предизвикал сериозен интерес към себе си. Поне това твърди журналистът Руди Галети. Според него клубове от Испания, Саудитска Арабия и ОАЕ следят изкъсо португалския халф на “червените”.

27-годишният футболист прави силен сезон за ЦСКА след трансфера си от Радомяк Радом през лятото. Той дори получи капитанската лента от Христо Янев. Договорът на Жордао с родния тим е до лятото на 2028 година.

През този сезон португалецът има 27 мача за "червените", в които е вкарал 4 гола и е направил 2 асистенции.

🚨👀 EXCL | Saudi, UAE and Spanish clubs are closely monitoring Bruno Jordão after his excellent season with CSKA Sofia.



The Portuguese midfielder, now captain, is shining ahead of the Bulgarian Cup final, and a big move this summer is an option.



— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 15, 2026