  ММС наградиха Ерика Карабелева и Християн Георгиев

  • 15 май 2026 | 17:19
Министърът на младежта и спорта награди с почетни плакети медалистите от Европейското първенство по таекуондо Ерика Карабелева и Християн Георгиев.

Карабелева спечели сребърен медал в категория до 53 кг, а Георгиев завоюва бронзово отличие при 54-килограмовите.

„Поздравления за постигнатите успехи. Вие, елитните ни спортисти, сте гордост за България и пример за младите. Знам колко труд и постоянство стоят зад тези медали. Продължавайте да се развивате, защото конкуренцията не спи. Сигурен съм, че след тези отличия сте още по-мотивирани да преследвате нови и още по-големи успехи“, заяви министър Керязов.

Той подчерта, че развитието на спорта е резултат от съвместните усилия на институции, федерации и спортни клубове.

„Много е важно всички заедно да работим за това залите и стадионите да са пълни с деца. Освен че ще имаме здрава нация, така ще има и по-голям избор за елитния спорт“, добави министърът.

С почетни плакети бяха отличени и треньорите Фарзад Золхадри и Венцислав Соколов за приноса им към успехите на състезателите.

„Вашата роля е изключително важна. Вие сте до спортистите както в най-трудните, така и в най-успешните моменти. Благодаря ви за отдадеността и труда“, обърна се министърът към наставниците.

Председателят на Българската федерация по таекуондо Слави Бинев благодари за уважението, като отбеляза и бързата реакция за осъществяването на срещата. По думите му за първи път подобно посрещане е организирано в толкова кратки срокове. Той подчерта и социалната роля на бойните спортове.

На срещата присъстваха още заместник-председателят на федерацията Христо Георгиев и генералният секретар Александър Минев.

