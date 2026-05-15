IBF също разреши на Усик да заложи титлите си срещу Верхувен

На 39 години и само седмица преди демонстративния си мач срещу кикбоксьора Рико Верхувен край пирамидите в Гиза, Египет, Усик (24-0, 15 нокаута) получи окончателно потвърждение, че и трите му шампионски пояса ще бъдат заложени в срещата.

Международната боксова федерация (IBF), която преди време изигра роля в прекратяването на статута на Усик като абсолютен шампион, обяви, че ще позволи на украинеца да проведе двубоя без никакви негативни последици за него.

В официално изявление от IBF написаха: „Световният боксов съвет (WBC) санкционира мача Усик срещу Верхувен и посочи, че ще наложи своя задължителен двубой след това. Въз основа на ротационната система, задължителният мач на Световната боксова асоциация (WBA) ще последва този на WBC. Съответно, IBF определи, че няма засегнати боксьори, тъй като IBF признава ротационната система между IBF, WBA, WBC и WBO.“

„Бордът на директорите на IBF проведе видеоконференция и реши, че искането за изключение на Усик трябва да бъде удовлетворено при следните условия:

Ако Усик загуби, титлата на IBF в тежка категория ще бъде обявена за вакантна незабавно. Ако Усик спечели, IBF ще признае позицията на WBC в ротацията и ще нареди задължителен мач за титлата на IBF в рамките на 180 дни след това.
Ако WBA предостави специално разрешение, IBF ще признае позицията на WBA в ротацията и ще нареди задължителен мач за титлата на IBF в рамките на 180 дни след това.“

Усик вече е побеждавал два пъти настоящия шампион на WBO в тежка категория Даниел Дюбоа, както и двукратните шампиони Антъни Джошуа и Тайсън Фюри.

В ранглистата на IBF първите две позиции за претенденти в тежка категория са свободни. В подгряващата карта на галавечерта на Усик ще се проведе двубой за определяне на задължителния претендент между поставените под номер 3 и 4 Франк Санчес и Ричард Торес-младши.

