UWW възстанови правото на състезатели от Русия и Беларус да носят национални символи

Световната федерация по борба (UWW) възстанови изцяло правата на национали на Русия и Беларус за състезаване с национални символи на международни турнири, съобщават от организацията. До момента те се бореха като неутрални атлети и постиженията им нямаха отношение до класирането по медали.

Според новото решение на UWW, химните на Русия и Беларус вече ще бъдат изпълнявани при златни медали. На последния еврошампионат в Тирана и като цяло от началото на войната в Украйна химните на двете страни бяха заменяни от този на международната федерация.

"Според обновените правилници за участие, борци от Беларус и Русия ще се състезават с флаговете на двете страни във всички възрастови групи, включително мъже и жени. Спортистите могат да носят националните инициали "RUS" и "BLR", a химните им ще бъдат изпълнявани по време на церемонии за награждаване, ако борците им достигнат до златните медали", съобщават от UWW.

На последното Европейско първенство неутралните борци от Русия и Беларус спечелиха 25 медала, включително осем златни.

