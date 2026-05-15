След "Джиро д’Италия" Созопол се превръща в тенис столица на България

Само дни след като вниманието на спортните фенове бе приковано към преминаването на „Джиро д’Италия“ през България, морският град Созопол отново влиза в центъра на спортния календар. Този път сцената е различна – на кортовете на Santa Marina се събират стотици любители тенисисти в едно от най-значимите спортни събития у нас.

Santa Marina Masters 1000 не е просто турнир. Това е традиция, която започва непланирано през 2013 г. от спонтанния тенис уикенд на няколко приятели. Днес, 13 години по-късно, събитието е едно от най-разпознаваемите спортно-туристически преживявания в България.

От четири корта до емблема на българския тенис туризъм

Първото издание на турнира започва на същото място: Santa Marina Holiday Village, което току-що е отворило врати. Тогавашните кортове са само 4, а първата група ентусиасти е съвсем малка.

Днес комплексът вече разполага с осем професионални корта и се е утвърдил като една от най-желаните локации за активна почивка по Южното Черноморие. А участниците дават началото на днешния Weekend Tour – най-голямата любителска тенис общност в България.

Santa Marina Masters 1000 вече не е само спортно събитие. То е част от културния облик на Созопол и пример за това как аматьорският спорт може да се превърне в двигател на туризма и икономиката, като в същото време създава перфектни условия за истински състезания.

Рекорден интерес и истински спортен туризъм

Всеки следващ турнир в Созопол става все по-мащабен и вълнуващ. Тази година между 22 и 25 май тук ще се съберат над 130 състезатели от цяла България. От София, Варна и Бургас, от Русе, Благоевград и Кърджали – участниците понякога изминават стотици километри, за да се потопят в атмосферата, която съчетава спорт, море и семейна почивка.

Заедно с тях пристигат и техните семейства, приятели или гости и така общият брой посетители надхвърля 300 души. Само в рамките на няколко дни се очаква събитието да генерира значителен икономически ефект за региона – стотици хиляди евро оборот от нощувки, ресторанти и местни услуги. Това е реалният облик на спортния туризъм, който вече не е концепция, а работещ модел.

7 категории, гарантирани мачове и приятелска общност

Турнирът отново е с най-високата категория в националния аматьорски календар и носи 1000 точки в националната ранглиста на Интерактив Тенис. Включва 7 различни формата: мъжки и женски сингъл, двойки и смесени двойки, както и утешителни схеми.

Всеки участник има гарантирани минимум четири срещи, което превръща надпреварата не просто в състезание, а в пълноценно тенис преживяване.

Интересна тенденция тази година е силното участие на състезатели от Бургас и региона – нещо, което в първите издания почти липсваше. Днес местните играчи вече са не просто домакини, а активна част от най-голямата любителска тенис общност в страната.

Повече от тенис: ваканция, семейство и емоции

Една от най-силните черти на Santa Marina Masters 1000 е неговият характер на комбинирано събитие – спорт и семейна почивка. Защото независимо от резултатите на корта, атмосферата създава усещане за общност.

Сутрините са посветени на мачовете, следобедите обикновено протичат на плажа и басейна, а вечерите са времето за срещи, музика и забавления. В програмата тази година отново са включени DJ парти, караоке вечер и специални награди за най-активните на дансинга – защото тук спомените са също толкова важни, колкото и трофеите.

Турнир, който създава общност

Въпреки своята мащабност и спортен характер, Santa Marina Masters 1000 далеч надхвърля рамките на надпреварата. Той е социално събитие, туристически модел и платформа за приятелства, които започват на корта и продължават далеч извън него.

И ако нещо остава сигурно след всяко издание, то е едно: в Созопол победителите не са само тези с купите. Тук всички с тръгват със собствени трофеи: спомени, които се помнят дълго след последния сервис.