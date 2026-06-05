Марио Вергиев: Няма да има милост на Zuffa Boxing!

Професионалният боксьор Марио Вергиев – Гладиатора (8-4, 5 с КО) се видя за пръв път със своя съперник Лион Хюз (Анг) на днешния кантар. Двамата успяха да преминат претеглянето, в което имаше малка драма. Те ще се срещнат утре вечер на ринга в Борнемут (Анг). Двубоят ще е дебют за български боксьор в Zuffa Boxing и първа галавечер на организацията в Европа.

„В момента Лион Хюз е до мен. Заедно чакаме за храна след кантара. Поздравихме се. Симпатично момче, но на боя няма да има милост. Излизам и давам всичко. Това е моят момент, сподели за Спортната джунгла Марио Вергиев.



"Досега не съм виждал толкова професионална обстановка. Работи екипът на UFC. Нямах право да пропусна такъв шанс. Не ме премериха добре. Уговорката беше да играем на 80,700 кг. На предварителния кантар бях с 300 грама отдолу. Другият ме изкара 179 паунда, което е малко отгоре. След това ми казаха, че всичко е наред.“

В ъгъла на Гладиатора ще бъдат неговият треньор Александър Александров и водещият български боксов мениджър Васко Алексеев.

„Фактът, че съм поканен на подобно събитие, е голямо признание. Погрижиха се да имам чиста храна – добави 38-годишният българин. – Не трябва да съм повече от 3% на личното ми тегло от кантара. Дадоха ни дрехи за трениране. Както и схема с неща, за да се хидратираме. Настаниха ни в Хилтън.“

Най-влиятелният човек в бойните спортове Дейна Уайт също пристига в Борнемут, за да гледа галавечерта.

„В сауната преди няколко дни в хотела видях един от служителите на Дейна Уайт. Той потвърди, че неговият шеф идва за събитието и ще ни гледа – допълни Марио Вергиев. – Спокоен съм. В България ми е по-трудно, защото съм задължен да победя. Тук съм уверен. Няма адреналин, който да ме изкарва от спокойствието.“

Марио Вергиев започва много късно с бокса. Той участва в няколко любителски турнира преди да започне да се пуска и на състезания в олимпийското направление. Много бързо успява да стигне до шампионската титла на България, а успоредно с това развива и аматьорска кариера.

jungle.bg

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