BRAVE може да проправи път на UFC в България

"BRAVE може да се окаже необходимият път пред някои от българските бойци, за да попаднат след това в UFC". Това сподели Теодор Карастоянов при второто си гостуване в "Неформално с Георги Петков".

Поредната вечер на организацията на българска земя ще стане факт в първия ден от месец август - съвпадение с насрочената дебютна визита на UFC в Сърбия.

"Съвпаднаха датите, но няма как да се каже на UFC кога да си направят галата. Първоначално трябваше да я проведат на 08.08, но имаше промяна. Това е положението. Важното за нас е, че ще дадем възможност на много от водещите ни бойци за изява. Ще видите, на първо място, Стоян Копривленски, който ще бъде суперфайт. Калоян Колев ще играе с представител на Сърбия, преговаряме и с Влади Кънчев. Пламен Пенчев, Антон Янчев, Павел Владев, ще има и българска битка - между Божидар Иванов и Митко Илиев. Делян Георгиев ще играе с представител на "Хабиб Тийм" и готвим още доста изненади за феновете", коментира Карастоянов.

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