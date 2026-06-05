Тъжен ден за борбата

На 77-годишна възраст почина именитият треньор по борба Николай Минчев. Той бе възпитаник на горнооряховската школа. Състезава се в леките категории. А съвместните тренировки с Иван Шавов, първия носител на златня пояс "Дан Колов", го правят много техничен състезател. По образование бе историк, но след края на състезателната си кариера продължава треньорска. Работи като треньор в Горна Оряховица, Велико Търново, "Левски", предава опита си и в чужбина.

Сред неговите възпитаници са световните шампиони Радослав Великов и Михаил Ганев. Поклонението ще бъде в събота, 6 юни, от 10 ч в ритуалната зала на гробищения парк в Горна Оряховица. Погребението е от 13,30 ч в село Каменец, област Плевен. Fj Българската федерация по борба изказваj искрени съболезнования на семейството и близките му.

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