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Тъжен ден за борбата

  • 5 юни 2026 | 16:33
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Тъжен ден за борбата

На 77-годишна възраст почина именитият треньор по борба Николай Минчев.  Той бе възпитаник на горнооряховската школа. Състезава се в леките категории. А съвместните тренировки с Иван Шавов, първия носител на златня пояс "Дан Колов", го правят много техничен състезател.   По образование бе историк, но след края на състезателната си кариера продължава треньорска.  Работи като треньор в Горна Оряховица, Велико Търново, "Левски", предава опита си и в чужбина.

Сред неговите възпитаници са световните шампиони Радослав Великов и Михаил Ганев.  Поклонението ще бъде в събота, 6 юни, от 10 ч в ритуалната зала на гробищения парк в Горна Оряховица.  Погребението е от 13,30 ч в село Каменец, област Плевен.  Fj Българската федерация по борба изказваj искрени съболезнования на семейството и близките му.

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