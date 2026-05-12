Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

  • 12 май 2026 | 20:31
  • 197
  • 0
Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

Ерика Карабелева спечели сребърен медал от Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени, което се провежда в Мюнхен. Нашето момиче започна ударно своето участие, като записа последователни победи над представителки на Испания и Хърватска. На полуфинала Ерика се изправи срещу Джоди Маккю от Великобритания. В битката за финала Карабелева бе повече от категорична и с 2:0 победи се класира за решителната среща. Там срещу нея се изправи двукратната световна и веднъж европейска шампионка Мерве Динчел от Турция. В първия рунд Ерика бе близо до успех, но секунда преди края нейната съперичка направи точка и го спечели. Във втория българката игра равностойно, но в крайна сметка завоюва сребърния медал.

Другият българин от днешния ден Омид Хосийни започна с победа, но въпреки , че получи тежка  контузия на ръката, излезна във втората си среща, където за съжаление на успя да се наложи на представител на Беларус, който достигна до финал.

Късно снощи в Мюнхен се проведе специална гала вечер по случай 50 години от създаването на Европейския Таекуондо Съюз. Президентът на БФТ Слави Бинев, който е и вицепрезидент на БОК и първи вицепрезидент на ETU, подари на Сакис Прагалос-Президент  ETU копие на Маската на Терес. Специален гост на събитието бе председателката на БОК Весела Лечева.  Президентът на Германския таекуондо съюз Герд Колхофер и Вицепрезидент на ETU, получи фиалата от съкровището от Панагюрище. На церемонията присъства и Президентът на Световната федерация д-р Чунгуон Чо, както и целия световен спортен елит. Слави Бинев и Весела Лечева проведоха редица работни срещи с представители на други федерации и олимпийски комитети.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Георги Мърков се класира на финал на Европейското по борба за кадети

Георги Мърков се класира на финал на Европейското по борба за кадети

  • 12 май 2026 | 18:16
  • 972
  • 0
Ерика Карабелева се класира за финала на Европейското по таекуондо

Ерика Карабелева се класира за финала на Европейското по таекуондо

  • 12 май 2026 | 17:43
  • 522
  • 0
Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското първенство по ММА

Стефан Трайков спечели сребърен медал при дебюта си на Балканското първенство по ММА

  • 12 май 2026 | 16:51
  • 959
  • 0
Близо 160 боксьори си дават среща в Плевен

Близо 160 боксьори си дават среща в Плевен

  • 12 май 2026 | 16:09
  • 347
  • 0
Георги Мърков е първият полуфиналист за България на Европейското в Самоков

Георги Мърков е първият полуфиналист за България на Европейското в Самоков

  • 12 май 2026 | 14:27
  • 614
  • 1
Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен

Весела Лечева и Слави Бинев бяха гости на галата за 50 години европейско таекуондо в Мюнхен

  • 12 май 2026 | 11:11
  • 1234
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

Ботев 0:0 Арда, добра възможност пред Коко Илиев

  • 12 май 2026 | 20:17
  • 3545
  • 9
Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

Асеневци доближиха Черно море до битката за Европа

  • 12 май 2026 | 19:35
  • 17492
  • 57
"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

"Червена" България полудя! Изкупи всички билети за 40 минути

  • 12 май 2026 | 12:25
  • 48244
  • 444
Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

Глобиха ЦСКА 1948 заради неуважително отношение към ЦСКА, купонът на Левски излезе солен

  • 12 май 2026 | 16:35
  • 20077
  • 23
Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

Берое с жалба срещу отказа на Лицензионната комисия

  • 12 май 2026 | 18:45
  • 5162
  • 20
Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

Заложена ли е нова бомба за финала? ЦСКА и Локо (Пд) с коренно противоположна информация за един от секторите

  • 12 май 2026 | 12:01
  • 33578
  • 50