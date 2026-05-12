Ерика Карабелева спечели сребро на Европейското по таекуондо

Ерика Карабелева спечели сребърен медал от Европейското първенство по таекуондо за мъже и жени, което се провежда в Мюнхен. Нашето момиче започна ударно своето участие, като записа последователни победи над представителки на Испания и Хърватска. На полуфинала Ерика се изправи срещу Джоди Маккю от Великобритания. В битката за финала Карабелева бе повече от категорична и с 2:0 победи се класира за решителната среща. Там срещу нея се изправи двукратната световна и веднъж европейска шампионка Мерве Динчел от Турция. В първия рунд Ерика бе близо до успех, но секунда преди края нейната съперичка направи точка и го спечели. Във втория българката игра равностойно, но в крайна сметка завоюва сребърния медал.

Другият българин от днешния ден Омид Хосийни започна с победа, но въпреки , че получи тежка контузия на ръката, излезна във втората си среща, където за съжаление на успя да се наложи на представител на Беларус, който достигна до финал.

Късно снощи в Мюнхен се проведе специална гала вечер по случай 50 години от създаването на Европейския Таекуондо Съюз. Президентът на БФТ Слави Бинев, който е и вицепрезидент на БОК и първи вицепрезидент на ETU, подари на Сакис Прагалос-Президент ETU копие на Маската на Терес. Специален гост на събитието бе председателката на БОК Весела Лечева. Президентът на Германския таекуондо съюз Герд Колхофер и Вицепрезидент на ETU, получи фиалата от съкровището от Панагюрище. На церемонията присъства и Президентът на Световната федерация д-р Чунгуон Чо, както и целия световен спортен елит. Слави Бинев и Весела Лечева проведоха редица работни срещи с представители на други федерации и олимпийски комитети.